Arrestan a Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles por portación ilegal de armas

California, Estados Unidos.- Una vez más, la polémica alcanzó a Julio César Chávez Jr., hijo de la gran leyenda del boxeo mexicano, y ahora por una situación más grave, pues fue reportado que fue arrestado en la ciudad de Los Ángeles en California por posesión ilegal de armas. Lo anterior fue reportado por el medio estadounidense TMZ Sports, que detalló que el arma confiscada es un rifle de asalto.

Según la versión de dicho medio, la detención ocurrió este fin de semana y se gestó luego de que un fanático llamó a la policía bajo la creencia de que el boxeador podía ser un peligro para él mismo y las personas a su alrededor. Fue entonces que la policía acudió al lugar y el excampeón de 37 años fue detenido alrededor de las 13:30 horas locales tras permitir a los oficiales ingresar a su domicilio en donde fue localizado el rifle ilegal, de acuerdo con TMZ.

De acuerdo con fuentes policiales citadas en el medio estadounidense, el arma en posesión del pugilista era una “pistola fantasma”, es decir que no contaba con número de serie, por lo que es un arma imposible de rastrear . Julio César Chávez Jr. fue arrestado y trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys, donde el deportista fue fichado y en donde actualmente permanece detenido.

Créditos: Instagram @jcchavezj

Esta situación ocurre justo después de que el excampeón del mundo volviera a aparecer en una serie de videos en redes sociales en donde aseguraba temer por su seguridad. En dichos filmes recopilados posteriormente en un video en YouTube advirtió que, si algo le llegara a pasar, responsabilizaba a su padre y a su exesposa Frida Muñoz, por lo que una vez más volvió a causar preocupación.

“Si algo me pasa es culpa de Frida y de mi papá, me hacen como que estoy loco y ella gana en la corte y ella agarra el dinero y me hace ver como loco”, expresó en dicho video que circula en la red. “Imagínense para que haga algo la familia y me haga pasar como loco, entonces estoy diciendo antes de que pase la situación”, añadió el boxeador que este año esperaba volver a subir al ring para pelear.

