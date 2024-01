Equipos de la NFL ya empiezan a hacer cambios pensando en la siguiente temporada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Terminó la temporada regular de la National Football League (NFL) y los equipos que no lograron avanzar a los playoffs no han perdido el tiempo y ya comenzaron a hacer movimientos de cara a la siguiente temporada. Resaltan principalmente las salidas de algunos entrenadores en lo que se ha denominado como un 'lunes negro'. Además, los primeros rumores ya van rondando a los equipos.

Los Atlanta Falcons decidieron despedir a Arthur Smith luego de terminar con una marca de 7-10 que no les permitió llegar a los playoffs. Se trataba de la primera vez que Smith asumía el cargo de entrenador en jefe en su carrera y en donde había estado a lo largo de tres temporadas en donde los resultados no fueron los esperados por los dirigentes. Y es que el proyecto del equipo es regresar a la postemporada, pues son ya seis temporadas en que no lo logran.

La última vez que Falcons llegó a dicha instancia fue en el 2017, desde entonces han acumulado marca perdedora a lo largo de seis temporadas. Finalmente la paciencia se acabó y el coach fue despedido tras completar su último partido de esta campaña. Tras saber el anunció, en la prensa estadounidense trascendió que el equipo ya tendría interés en un nuevo entrenador y se trata de otro que podría ser dado de baja en los próximos días.

Dichos rumores apuntan a que hay un interés por contratar a Bill Belichik, histórico entrenador de los New England Patriots, quien se cree que podría salir del equipo con el que ganó seis títulos durante la época dorada. Habrá que esperar para saber que se resolverá en su caso y si es que queda libre de ese conjunto para tomar nuevos proyectos. Por otra parte, también se confirmó la salida de Ron Rivera, entrenador en jefe de los Washington Commanders.

El equipo perdió ante Dallas en la última semana por marcador de 38-10. El anunció de la salida de Rivera se dio a través de un comunicado. “Con miras al futuro, somos conscientes de que los resultados de esta temporada no fueron buenos y se hacer necesario un cambio estratégico de liderazgo y filosofía”, dijo el dueño Josh Harris. Rivera había llegado al equipo en el 2020, desde entonces los Commanders registraron una marca de 26-40-1.

