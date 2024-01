Funes Mori hace fuertes revelaciones sobre los motivos de su salida del Monterrey

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El delantero argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, partió de Monterrey con destino a la Ciudad de México y antes de dejar la ciudad hizo nuevas revelaciones sobre su salida del equipo regio. El goleador histórico de los Rayados aseguró que su salida era lo mejor dada la situación en la que se encontraba, pues aseguró que le dieron a entender que no entraba en planes, además de que no le ofrecieron renovar su contrato.

“(Me voy) Porque creo que era lo mejor, creo que ya obviamente esta decisión la tomé por la directiva, creo que ellos ya me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión", dijo Funes Mori en palabras recogidas por el portal Mediotiempo. Pese a esto el jugador dijo irse contento por lo que consiguió. "Me voy feliz, me voy contento por todo lo que hice, por todo lo que logré y en una gran institución que me dio todo, que le dio todo a mi familia, así que estoy muy feliz”, dijo.

Respecto a su renovación, dijo que no se la ofrecieron y que le dejaron en claro lo que pensaban. “Creo que ya hace el torneo anterior, ya que ellos me dejaron claro lo que ellos pensaban y bueno, yo creo que me quise esperar un torneo más para poder estar preparado y sin duda que tomé una gran decisión… respeto la decisión de la directiva, la respeto. Obviamente no la comparto, pero bueno, ya la decisión mía ya está tomada”, agregó.

Créditos: X @LigaBBVAMX

“Obviamente no me gustaron las formas, creo que se pueden hablar muchas cosas, yo siempre estuve a disposición del club", agregó Funes Mori quien confirmó que su destino son los Pumas y reveló que pese a la oferta del extranjero su intención era permanecer en México. "Yo también tenía que pensar en mi familia, tenía que pensar en mí y creo que la mejor decisión que tomé es ir a Pumas”, dijo.

Altas y bajas de Pumas al momento:

Altas: Gustavo Lema (DT), Piero Quispe (Universitario | PERÚ), Guillermo Martínez (Puebla), Rogelio Funes Mori (Monterrey)

Bajas: Antonio Mohamed (DT), Emanuel Montejano (Celaya), Gabriel Fernández (Cruz Azul), Juan Dinenno (Cruzeiro | BRA)

Rumores: César Huerta (baja Lazio | ITA)

Fuente. Tribuna