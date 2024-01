Chelsea cae ante el Middlesbrough de segunda división y podría quedar eliminado

Comparta este artículo

Middlesbrough, Inglaterra.- El Middlesbrough, club que milita en la Championship (segunda división de Inglaterra) dio la sorpresa en el partido de ida de la League Cup disputado en el Estadio Riverside y se llevó la ventaja ante el Chelsea por 1-0. El resultado, es destacado para el modesto equipo y les da esperanzas para el partido de vuelta, mientras que para los 'Blues' vuelve a dejarles dudas en su irregular temporada.

El Chelsea tuvo las primeras oportunidades para abrir el marcador en los primeros minutos del partido, pero entre remates desviados se les fue diluyendo el primer tiempo. La más clara del juego llegó en los pies de Palmer a la media hora de juego en donde con tiempo para definir después de un regalo defensivo, mandó la pelota a un lado de la portería de los locales. Tras ese error llegó el tanto que abrió el marcador y que al final sería el de al victoria.

El Middlesbrough sorprendió con un trazo largo para Jones que mandó un pase cruzado al área a la entrada de Hayden Hackney quien empujó la pelota cruzando al portero. El 'Boro' como también se le conoce al club de la Championship, resistió todo el segundo tiempo con la ventaja y así logró llevarse la victoria con la que se van al partido de vuelta que ahora será en Stamford Bridge.

Luego de la derrota, el técnico de Chelsea, Mauricio Pochettino lamentó el resultado, pero dio crédito a los ganadores. "Cometimos algunos errores en la primera mitad y fuimos castigados por ello. Creamos grandes oportunidades pero no marcamos, no fuimos lo suficientemente clínicos. Eso está muy claro. En la segunda parte dominamos pero no creamos suficientes oportunidades. El Middlesbrough merece el crédito, por supuesto", dijo el estratega.

Pese a todo, Pochettino se muestra confiado de que pueden obtener un mejor resultado en el siguiente partido en donde podrían darle la vuelta al marcador. "Son los primeros 90 minutos, la primera mitad de la eliminatoria, y estamos perdiendo 1-0. En dos semanas vamos a jugar el partido de vuelta y tenemos que estar seguros de que podemos ganar el partido y pasar a la final. Ese es el objetivo", agregó Pochettino en conferencia de prensa. .

Fuente. Tribuna