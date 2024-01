De la cantera del América a Grecia: El mexicano Daniel Zamora da el salto al futbol europeo

Comparta este artículo

Patras, Grecia.- Un nuevo mexicano llega al futbol de Europa en este mercado de fichajes, pues Daniel Zamora fue anunciado como nuevo refuerzo del Panachaiki FC de la Super League 2, la segunda división del futbol de Grecia. El jugador se desempeña como defensa central y llega procedente de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara de la Liga de Expansión MX en donde disputó el último torneo.

Aunque no se dieron a conocer mayores detalles de su contrato, en la plataforma especializada Transfertmarkt se observa que está firmado hasta junio de este año, mientras que habría llegado libre al futbol griego y su valor actual de mercado es de 500 mil euros. Zamora es canterano del Club América, club con el que estuvo en divisiones inferiores pasando por las categorías Sub 17 y Sub 20, después inició su camino en la Liga de Expansión MX.

En esa división vistió las camisetas del Zacatepec y del Celaya, antes de llegar a Leones Negros en donde tuvo un papel destacado. En varias ocasiones fue elegido en el once ideal de la jornada y ahora vivirá su primera experiencia en el futbol del extranjero. A través de sus redes sociales, el club griego le dio la bienvenida a su nuevo jugador, destacando su trayectoria en los diferentes equipos del futbol mexicano.

Créditos: X @GxlDeOsmar

"PAE Panachaiki anuncia el inicio de colaboración con el futbolista mexicano Daniel Alejandro Zamora Hernández, quien nació el 5 de marzo de 1998 y juega como defensa central. Ha jugado con América juvenil, CF América Sub 17 y Sub 20, Club Atlético Zacatepec, Celaya FC mientras que su último equipo fue el CD Leones Negros. Daniel, bienvenido a la familia Panachaki", escribió en su mensaje de bienvenida el equipo griego.

Esta temporada será el segundo mexicano en la segunda división griega, pues se sumará a Gael Acosta quien juega en el Kalamata. El de Zamora es un nuevo caso de un futbolista mexicano que se va al futbol europeo tras jugar en la Liga de Expansión MX, el propio Acosta llegó así en el verano, mercado en el que se dieron las salidas de otros dos jugadores mexicanos al exterior.

Fuente: Tribuna