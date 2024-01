Max Verstappen revela el motivo por el que logró dominar el RB19 y 'Checo' no

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la temporada 2023 de la Fórmula 1, el RB19 de Red Bull fue el auto más dominante del circuito, lo que ayudó a Max Verstappen a consagrarse campeón del mundo; sin embargo se comenzó a especular con la posibilidad de que fuera un auto hecho para él debido a que su compañero de equipo Sergio 'Checo' Pérez no lo dominaba de la misma forma y tenía problemas con el vehículo.

Pero Verstappen finalmente habló del tema y negó que esto fuera así. Incluso reveló que el auto puede configurarse por el propio piloto por lo que el mexicano también podía hacerlo a su conveniencia. "No me interesan las opiniones de los demás, no conocen nuestro auto; yo sólo trato de hacer lo mejor que puedo. Configuré el coche como a mí me gusta, y el otro piloto puede hacerlo como le convenga", dijo el neerlandés en palabras para Auto Motor Sport.

"Se puede configurar un coche de forma completamente diferente para una vuelta de clasificación que para una tanda larga. Quizás haya un truco en por qué nos va tan bien allí", agregó Verstappen descartando que el auto fuera especial para un piloto y detallando el funcionamiento del auto en donde destacó las diferencias en la carrera y la clasificación en donde puede notarse el mayor cambio en el auto.

Créditos: X @redbullracing

"Especialmente al principio de la carrera con el depósito lleno, el área de trabajo del coche en el mapa aerodinámico es muy diferente al de clasificación. Algunos optan por un enfoque muy agresivo, pero nosotros no; como dije, nuestro auto no tenía esas oscilaciones ascendentes a lo largo de una vuelta", agregó. Por otra parte también reveló su secretó para dominar el RB19 y es que resaltó que se adapta a las necesidades del monoplaza.

"¿Cuál es mi estilo? No lo sé. Me adapto a las necesidades del coche para que sea el más rápido. Esa es la clave para ser un realmente bueno en Fórmula 1. Adaptarse a lo que te da del equipo", explicó Max que ahora se prepara para la temporada 2024 de la Fórmula 1 la cual iniciará el próximo sábado 2 de marzo con el Gran Premio de Bahréin. Antes los equipos presentarán sus nuevos monoplazas.

Fuente: Tribuna