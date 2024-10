Ragans y los Royals pintan de blanco a Orioles para tomar la ventaja en playoffs

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- Bobby Witt Jr. aprovechó al máximo su esperado debut en los playoffs, remolcando la única carrera para respaldar una sólida salida de Cole Ragans y ayudar a los Kansas City Royals a recuperarse de una ausencia de nueve años en la postemporada, con una victoria de 1-0 sobre los Baltimore Orioles en el Juego 1 de su Serie de Comodín de la Liga Americana.

Witt, el campocorto de 24 años que lideró las mayores con 211 hits y un promedio de bateo de .332 esta temporada, conectó un sencillo al jardín izquierdo en el primer lanzamiento del ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en 2021, Corbin Burnes, con dos outs en el sexto.

El dominicano Maikel García anotó después de recibir una base por bolas, robándose la intermedia (Burnes permitió que los corredores se robaran 41 bases, la mayor cantidad de las Grandes Ligas esta temporada) y moviéndose a tercera con un roletazo.

No pudieron seguir aumentando su ventaja, pero eso no importó, gracias a Ragans, quien es tan bueno, si no mejor que Burnes, salió después de 80 lanzamientos debido a calambres en la pantorrilla izquierda, además de un bullpen que fue la debilidad de Kansas City durante la temporada regular, pero estuvo más que bien el martes.

Sam Long, Kris Bubic y Lucas Erceg, quien se llevó el salvamento, blanquearon a los Orioles el resto del camino.

Erceg festeja con Salvador Pérez, tras el último out

Del suelo, al cielo

Los Royals perdieron 106 juegos la temporada pasada, pero una mejora de 30 victorias los tiene de vuelta en octubre por primera vez desde que ganaron la Serie Mundial de 2015.

Ahora pueden poner fin a esta serie al mejor de tres y avanzar a una Serie Divisional de la Liga Americana contra los Nueva York Yankees si ganan el Juego 2 en Baltimore el miércoles, cuando Kansas enviará al montículo al estelar Seth Lugo.

El manager de los Orioles, Brandon Hyde, dijo que no anunciaría a su abridor hasta después del juego del martes, aunque se esperaba que fuera Zach Elfin.

Baltimore ha perdido sus últimos nueve juegos de postemporada, una racha que se remonta a 2014.

Ragans, un zurdo All-Star seleccionado en un canje con los Rangers de Texas la temporada pasada, estuvo excelente, mezclando una bola rápida de 98 mph con una variedad de ofertas fuera de velocidad mientras permitía solo cuatro hits y ponchaba a ocho.

Sostiene el duelo

Burnes lució como el as que Baltimore esperaba obtener cuando lo adquirió de los Milwaukee Brewers en febrero. El abridor del Juego de Estrellas de la Liga Americana esta temporada se retiró entre una ovación de pie de los fanáticos vestidos de naranja en Camden Yards, después de permitir un sencillo en el noveno episodio. Permitió una carrera, cinco hits y una base por bolas clave.

El derecho se convirtió en el primer abridor en hacer un lanzamiento en la novena entrada de un juego de postemporada desde el as de Washington, Stephen Strasburg, en el Juego 6 de la Serie Mundial de 2019 contra Houston.

Burnes no tuvo apoyo ofensivo y cargó con el rfevés

Pero los toleteros de Baltimore (los 232 jonrones del equipo solo quedaron detrás de los Yankees en 2024) no pudieron salir adelante.

Los Orioles llevaron un corredor a tercera en el tercero, pero Jordan Westburg falló con elevado a la pista de advertencia por el jardín izquierdo. Luego, los anfitriones pusieron hombres en las esquinas con un out en el quinto, pero Ragans ponchó a James McCann y al Novato del Año de la Liga Americana 2023, Gunnar Henderson, para poner fin a esa amenaza.

Y en el octavo, con un par en base y dos outs, Erceg reemplazó a Bubic y consiguió que Anthony Santander conectara un roletazo de selección por jugada de selección.

Fuente: Tribuna