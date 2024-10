El cajemense Yahir Frank y Jay-R se ven las caras previo a la pelea por el título mundial plata

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Yahir Frank y Jay-R Raquinel, se vieron las caras, previo a la pelea que tendrán este sábado 12 de octubre en Hermosillo, por la corona plata, del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El cajemense quien se mantiene invicto como profesional, con una marca de 17-0-0, 12 nocauts, tiene la gran oportunidad de entrar a la selecta lista de campeones del mundo que ha tenido Sonora.

Pero la prueba no será nada sencilla, ya que ‘La Pequeña Maravilla’ se medirá ante un auténtico noqueador filipino, que quiere su cloroformo número 14 en 16 combates.

Este viernes se llevará a cambio el pesaje oficial, en donde ambos pugilistas deberán de marcar el límite de la categoría Supermosca, las 115 libras, para posteriormente buscar el campeonato del CMB.

El pupilo de Alfredo Caballero, tiene hasta el momento una carrera ascendente, figurando como uno de los pesos chicos con mayor pegada de la actualidad, y que viene de quitarle el invicto al colombiano Bairon Rodríguez, el pasado 16 de junio en Mérida.

Es la oportunidad que estaba buscando desde que debuté como boxeador. No importa a quien me pongan en el ring, este cinturón se quedará en México", declaro el sonorense previo a su combate.

Por su parte, su rival Jay-R Raquinel, sabe que las contiendas entre México y Filipinas son unas auténticas guerras, por lo que ahora no será la excepción y más que hay un título en juego. "Vengo desde muy lejos y no me pienso ir con las manos vacías. Tomé esta pelea porque estoy seguro que me convertiré en campeón esa noche", dijo.

El noqueador asiático ya sabe lo que es estar de visitante, por lo que la Arena Sonora no será de peso para él, ya que en su todavía joven carrera ha tenido notables victorias en Sudáfrica, Arabia, Dubai, China y Tailandia.

Yahir con la bandera de México

Si bien y es cierto que el duelo es por el cinturón mundial plata y no el absoluto, el conseguirlo no le quitará méritos a ninguno de los dos boxeadores, que además de poder levantar ese prestigioso cinturón, se pondrían en la antesala de ser los retadores obligatorios del campeonato absoluto.

Además de la guerra de Yahir y Jay-R, en el combate coestelar la hermosillense Camila Zamorano buscará el cinturón mundial plata del CMB de peso paja, contra la también filipina, Norj Guro.

Fuente: Tribuna.