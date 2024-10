MLB: Yamamoto enfrentaría a Darvish para definir al ganador de Dodgers-Padres

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Shohei Ohtani podría cumplir su deseo de ver a su compañero de equipo en los Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, enfrentarse a Yu Darvish, de San Diego, en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Darvish abrirá por los Padres en el juego del viernes por la noche en el Dodger Stadium.

“Estoy muy emocionado de que tal vez se enfrente a Yoshinobu y pueda ver a Darvish potencialmente”, dijo Ohtani a través de un intérprete.

Ohtani espera ver un duelo de compatriotas en la lomita

Ohtani había estado anticipando el enfrentamiento al principio de la serie, cuando Yoshinobu estaba programado para comenzar el Juego 2 contra Darvish. Pero los Dodgers cambiaron a Yoshinobu al Juego 1 en su lugar.

Darvish permitió una carrera y tres hits, todos sencillos, en siete entradas en la victoria de los Padres por 10-2 en el Juego 2. Desconcertó a los bateadores de los Dodgers al usar siete lanzamientos diferentes y mezclar velocidades. Él y Yamamoto son buenos amigos, mientras que Darvish era el ídolo de la infancia de Ohtani.

“Solo para nosotros poder salir y lanzar el mismo día, un juego de playoffs, creo que significa mucho”, dijo Darvish a través de un intérprete.

Darvish estuvo por última vez en el montículo del Dodger Stadium para un juego de eliminación en la Serie Mundial de 2017. Abrió el Juego 7 para los Dodgers contra los Astros de Houston. Después de solo 47 lanzamientos, los Astros lideraron por cinco carreras y ganaron el campeonato.

“No me voy a enfocar en ese momento”, dijo Darvish. “Pero tal vez sea la experiencia que he acumulado hasta hoy lo que me hace sentir tranquilo en este momento”.

Darvish espera sacarse la espina ante su exequipo

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, no nombró a un abridor el jueves, pero dijo que Yamamoto “será parte de ello”. Si no es titular, podría trabajar desde el bullpen.

El derecho de 26 años ha permitido un total combinado de 13 carreras limpias en tres aperturas contra los Padres esta temporada. Saltaron sobre Yamamoto para tres carreras, incluido un jonrón de dos carreras de Manny Machado, en la primera entrada del Juego 1.

Bullpen a la orden

Yamamoto es el lanzador mejor pagado de las Grandes Ligas. Firmó un contrato de 12 años y 325 millones de dólares con los Dodgers en diciembre, después de haber sido reclutado por Ohtani, quien consiguió su contrato récord de 10 años y 700 millones de dólares con el equipo a principios de ese mes.

Yamamoto permitió cinco carreras en el Juego 1, con siete de los 16 bateadores que enfrentó llegando a la base. Roberts mencionó después que el novato pudo haber estado inclinando sus lanzamientos.

Yamamoto está listo en caso de recibir la bola

En un Juego 4 que debían ganar, los Dodgers utilizaron a ocho relevistas para blanquear a los Padres y ganar 8-0, preparando el dramático final del viernes entre los acérrimos rivales.

Roberts insinuó que los Dodgers podrían retomar ese plan, con seis o siete relevistas disponibles.

Entre algodones

El torpedero lesionado Miguel Rojas no estará en la alineación titular de los Dodgers el viernes, aunque estará disponible como bateador emergente. Tommy Edman será el abridor en el short. Roberts se negó a decir quién reemplazará a Edman en el centro.

Los Dodgers esperan tener al primera base All-Star Freddie Freeman, su tercer bate, de regreso en la alineación después de que fue descartado para el Juego 4 con un esguince en el tobillo derecho. Abandonó el Juego 2 temprano por la misma razón.

Freeman aún está en duda para volver a jugar

“Hoy se siente mucho mejor con el tratamiento”, dijo Roberts.

