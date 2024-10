New York Yankees vs Kansas City Royals VER EN VIVO: Juego 4 de los Play Offs de la MLB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este día se disputa el New York Yankees Vs Kansas City Royals por el juegos cuatro de la serie Divisional de las Grandes Ligas. La serie llega con ventaja para los del Bronx después del triunfo de los neoyorquinos en el último encuentro con una gran actuación de Giancarlo Stanton, por lo cual ahora esperan llevarse la victoria y calificar a la final de conferencia. Sin embargo, los Royals vienen con una gran racha y no serán un rival fácil. Es por ello que ahora se muestran los detalles para ver en vivo este partido.

El kauffman Stadium fue el testigo de uno de los mejores juegos de la serie Divisional de la Liga Americana, donde los New York Yankees consiguieron una victoria sobre los Kansas City Royals por 3 carreras a 2, lo que obligó a que se regrese a Nueva York. La gran estrella de este partido fue Giancarlo Stanton, quien durante su participación consiguió un hit doble y un cuadrangular que dio cifras definitivas al encuentro.

Los Yankees se encuentran a tan solo una victoria de conseguir el pase a la serie de campeonato de la Liga Americana. En caso de caer, se extendería la serie divisional al quinto partido, el cual se jugaría en el Yankee Stadium. Para este cuarto encuentro se espera un gran juego. Los Royals no darán su brazo a torcer y quieren que la serie culmine en casa, mientras que los Yankees buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda y dejar tendidos a los de Kansas.

Yankees vs Royals EN VIVO, foto: especial

New York Yankees Vs. Kansas City Royals EN VIVO

Fecha: 10 de octubre

Horario: 18:08 horas tiempo del Centro de México

Sede: Kauffman Stadium

Transmisión: ESPN, Disney+

Yankees y Royals se juegan la vida

Las dos novenas se juegan la vida esta noche en Kansas City en el caso de los Royals, si caen derrotados significa el final de su temporada, mientras que los yanquis si pierden, sería un golpe anímico que podría ser devastador para el quinto juego. Es por eso que ambos entrenadores llevarán a su roster principal para asegurarse el paso a la siguiente ronda. Es así que todo está listo para escribir la historia de las Grandes Ligas.

El partido entre Yankees y Royals será el segundo que se realice este jueves, ya que primero se enfrentarán los Detroit tigers y los Cleveland Guardians en su cuarto partido de la serie. En ese sentido, los tigers lideran la competencia y buscarán el triunfo de visitantes para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Fuente: Tribuna