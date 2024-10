Russell Wilson está listo para respaldar a Justin Fields contra los Raiders

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Russell Wilson, “probablemente” estará activo por primera vez esta temporada el domingo ante Las Vegas Raiders, dijo el viernes el entrenador en jefe Mike Tomlin.

El mariscal de campo está sano y ansioso por jugar

Wilson practicó completamente toda la semana y está cerca de regresar de una lesión en la pantorrilla que lo obligó a quedarse fuera de los primeros cinco juegos de Pittsburgh en la actual campaña.

“Creo que ha tenido una buena semana”, dijo Tomlin. “Ha demostrado que está en buena forma y ahora sólo es cuestión de quitarse el óxido”.

Justin Fields será titular por sexta vez consecutiva para los Steelers (3-2), aunque Wilson podría ser el suplente después de pasar los primeros cinco juegos como mariscal de campo de emergencia detrás de Fields y Kyle Allen.

Fields ha estado al frente de los controles esta campaña

“Me gusta lo que he visto aquí, pero repito, la salud y el óxido son dos cosas diferentes”, dijo Tomiln. “Creo que tuvo una buena semana mostrando su salud, su capacidad para protegerse, y ahora es solo el proceso de reaclimatarse a la pelota”.

Fortaleza mental

Wilson, nueve veces Pro Bowler y quien firmó un contrato de un año en marzo, dijo el jueves que creía que estaría listo para jugar y ayudar a los Steelers en cualquier capacidad que Tomlin considere adecuada.

“Es un proceso, un proceso que no me encanta en términos de simplemente tener que pasar por lo que he estado pasando, pero también al mismo tiempo puedes descubrir tu fortaleza, la fortaleza mental”, dijo Wilson, “y también entender que siempre puedes liderar de diferentes maneras y todo lo demás”.

Tomlin espera que Wilson esté listo en caso de ser necesario

Cuando se le preguntó sobre sus expectativas para el partido del domingo, Wilson se mantuvo alejado de respuestas definitivas cuando habló con los medios locales el jueves.

“Esa es una gran pregunta”, contestó Wilson con una sonrisa. “Creo que estoy preparando mi mente para estar listo para jugar y todo lo demás, así que esa es mi mentalidad y ayudarnos a ganar y lo que sea”.

Y por su parte, Wilson, quien continuó haciendo repeticiones en 7 contra 7 e individuales mientras participaba en la práctica limitada, no estaba preocupado por la acumulación de óxido por perderse los períodos de práctica de 11 contra 11.

