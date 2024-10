Cleveland Guardians frena a los Tigers y chocarán ante Yankees en la Serie de Campeonato

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- En el juego más importante para su equipo, Tarik Skubal no lució en Cleveland y fue maltratado por la ofensiva de Guardians, quienes avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas.

Con la temporada de Detroit en riesgo, el zurdo permitió un grand slam de Lane Thomas, con esto, los locales castigaron

al favorito para el Cy Young con cinco carreras en el quinto episodio y doblegaron en casa 7-3 a los felinos este sábado 12 de octubre.

Aunque Detroit no se quedó sin hacer nada y respondió, en el sexto episodio recortó distancias con anotación de Torkelson ante el remolcador de Rogers y en la fatídica un doblete de Keith mandó hasta el plato a Greene para acordar distancia sobre Cleveland, pero no fue suficiente, ya que Thomas volvió a aparecer con un productor en beneficio de Steven Kwan en el mismo séptimo para regresar a la tranquilidad.

Todo finalizó con una rayita más de los de casa luego del imparable de Brayan Rocchio. De este modo los exIndians, avanzaron a la Serie de Campeonato del joven circuito por primera vez desde 2016 y chocará ante Yankees, el próximo lunes, alrededor de las 16:30 horas (Tiempo de Sonora).

Tienes que creer", dijo Stephen Vogt quien es manager del equipo. "Si no crees en tu grupo, ni siquiera te presentes. Sabíamos que en cuanto regresáramos a Cleveland tendríamos una oportunidad. Y sí, nos enfrentamos al mejor lanzador de la liga, pero ese es el grupo que tenemos en ese vestuario. Ellos lo querían. Querían enfrentarlo hoy", comentó el estratega.

"Si no te presentas con plena confianza de que vas a ganar, entonces no vengas al terreno. Nuestros muchachos han tomado esa actitud durante todo el año, y no vamos a parar ahora", sentenció.

También con esto, ya quedó establecida la Serie de Campeonato de ambos circuitos. Por el lado de la Americana es Yankees contra Guardians, al que gane cuatro. Mientras que en la Nacional es New York Mets frente a Los Ángeles Dodgers.

E inclusive será el juego del viejo circuito quien abra las series, este domingo, a las 17:15 en el Dodgers Stadium.

Fuente: Tribuna.