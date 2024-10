¡De regreso! Televisa anuncia su nueva incorporación y pone a temblar a TV Azteca

Ciudad de México.- Televisa está de manteles largos y es que acaba de anunciar la incorporación del exfutbolista y comentarista deportivo, Roberto Gómez Junco, a Tercer Grado Deportivo, programa de es liderado por la periodista Denisse Maerker. El comunicador se reencontrará con su excompañero en ESPN y TV Azteca, David Faitelson, con quien ha compartido muchas mesas de análisis a lo largo de su carrera en los medios de comunicación.

Esta no es la primera vez que Gómez Junco forma parte de la empresa de Emilio Azcárraga, pues tuvo una etapa de 2007 a 2012 en la que participó dentro de la barra deportiva de la televisora de San Ángel. A través de sus redes sociales, NMás+ le dio la bienvenida al periodista a este proyecto televisivo en el que acompañará también a Marion Reimers, Majo González, Alberto Lati y Álex de la Rosa.

Cabe recordar que Roberto formó parte muchos años de La Jugada, incluso estuvo dentro del equipo que cubrió la Copa de Mundo de Futbol 2010 que se celebró en Sudáfrica, pero su participación dentro de la televisora se vio reducida después de ese torneo. Al no ser considerado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el comentario tomó la decisión de dejar la empresa, a pesar de que Javier Alarcón y Francisco Pérez Teuffer intentaron convencerlo para que se quedara.

No me toca ir (a las olimpiadas), perfecto. Yo en buenos términos digo 'pues quiere decir que ya aquí no funciona la cosa, ya no tiene caso'. Ya lo que podía aportar no es suficiente y salí en muy buenos términos; principalmente con Javier Alarcón que sigue siendo mi amigo", contó el oriundo de Monterrey, Nuevo León, durante una entrevista que le hizo Toño de Valdés en el año 2022.