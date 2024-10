NFL hoy: ¿A qué hora juegan Texans vs Patriots? Ver EN VIVO duelo de la semana 6

Comparta este artículo

Massachusetts, Estados Unidos.- Hoy, domingo 13 de octubre del 2024, es un día de mucha acción en la NFL (National Football League), pues desde tempranas horas empezaron los juegos de la semana 6. El partido que abrió la jornada fue el de los Chicago Bears contra Jacksonville Jaguars en Londres, Inglaterra, que arrancó en punto de las 07:30 horas (tiempo del centro de México). Más tarde, iniciará uno de los duelos más esperados del día: el de Texans vs Patriots. Aquí te decimos dónde verlo EN VIVO.

El escenario de este gran juego será el Gillette Stadium, la casa de los New England Patriots ubicada en Foxborough, Massachusetts. Los visitantes, que buscarán permanecer como uno de los equipos más fuertes de la liga, serán los Houston Texans (4.1), quienes ya han demostrado ser candidatos para pelear en el Super Bowl. No obstante, el equipo comandado por Jerod Mayo, el cual no ha tenido un gran inicio de temporada, dará todo por un triunfo y sumar una victoria más frente a sus cuatro derrotas.

New England Patriots buscará una victoria este domingo. Foto: Facebook

¿A qué hora empieza Texans vs Patriots en la NFL?

El gran juego entre Houston y New England se realizará este domingo 13 de octubre en Gillette Stadium. El espectáculo previo está programado para empezar a las 11:25 horas (tiempo centro de México). Aquí te decimos dónde verlo EN VIVO.

Fecha: Domingo 13 de octubre

Horario: 11:25 horas

Lugar: Gillette Stadium

¿Dónde ver EN VIVO Texans vs Patriots en la NFL?

El duelo entre los Texanos y los Patriotas, correspondiente a la Semana 6 de la temporada 2024 será transmitido en la República Mexicana a través del canal de paga Sky Sports. No obstante, también estará disponible mediante la plataforma NFL Game Pass, disponible en DAZN mediante suscripción.

¿Cuándo es el SuperBowl de la NFL?

La temporada 2024 de la NFL recién va comenzado y aunque los líderes en la tabla son Kansas City Chiefs y los Minnesota Vikings, en la semana seis, todo puede pasar en los próximos meses. Recuerda que el Super Tazón 2025 que confrontará a los campeones de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia Americana(AFC) se celebrará el domingo 9 de febrero de 2025.

Fuente: Tribuna