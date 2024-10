NFL: Hutchinson se somete a cirugía está fuera por el resto de la temporada

Comparta este artículo

Arlington, Texas.- Aidan Hutchinson probablemente haya terminado de jugar este año debido a la lesión en la pierna que sufrió contra los Cowboys, pero la cirugía para reparar su tibia y peroné fracturados “salió muy bien” y el entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell, dijo el lunes que no está listo para declarar a su cazamariscales estrella fuera de la temporada.

Hutchinson fue sacado del campo el domingo en el tercer cuarto de la victoria de Detroit por 47-9 sobre Dallas y se sometió a una cirugía en el Centro Médico Baylor White.

Campbell se mostró optimista por el futuro de su jugador

“La cirugía salió muy bien, todo son buenas noticias”, dijo Campbell. “Probablemente sean de 4 a 6 meses, pero nunca descartaría a Hutch. Duele, pero si alguien pudo volver, es él”.

Hutchinson tenía previsto regresar esta semana a Detroit desde el hospital del área de Dallas.

“Es realmente difícil y él es un tipo que es parte del corazón de este equipo”, dijo el mariscal de campo de los Lions, Jared Goff, después del partido. “Va a estar bien, ya sabes, va a volver eventualmente cuando sea, pero conociéndolo estará bien y se recuperará”.

Dolorosa lesión

La pierna de Hutchinson pareció romperse por encima del tobillo cuando chocó con la pierna izquierda de su compañero de equipo Alim McNeill mientras Hutchinson empujaba al mariscal de campo de Dallas Dak Prescott para una captura.

“No lo he visto yo mismo, así que realmente no podría decirlo”, dijo McNeill. “No sabía si era él o no, pero sentí que alguien me azotaba con la pierna, y luego vi a Hutch en el suelo. Es una locura verlo. Odio eso por él”.

El defensivo se lesionó al capturar a Prescott

Los Lions ganaban 34-6 en el momento de la lesión de Hutchinson, quien ingresó al juego como el líder de la NFL en capturas con 6.5.

Hubo un retraso de unos 10 minutos mientras el personal médico atendía a Hutchinson y los jugadores de ambos equipos hacían un gran círculo alrededor de la segunda selección global del draft de 2022.

El jugador fue sacado en el 'carrito de las desgracias'

Después de que Hutchinson fue subido a un carrito con un yeso en la pierna, sus compañeros de equipo y los jugadores de Dallas se acercaron para acariciar al jugador de 24 años. Hutchinson tuvo la tercera captura de Detroit en el partido. McNeill tuvo los dos primeros.

