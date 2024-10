Lakers esquivan críticas mientras LeBron y Bronny James se alistan para hacer historia

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- LeBron James termina cada práctica de estos días lanzando al baloncesto con su hijo.

Cuando Los Angeles Lakers se enfrían con sesiones de tiro en grupos pequeños después de los entrenamientos en su complejo de entrenamiento, el máximo anotador en la historia de la NBA y Bronny James, de 20 años, se turnan para colocar docenas de tiros junto al escolta de tercer año Max Christie.

Pasar todo este tiempo familiar en el trabajo sigue siendo surrealista para LeBron, a pesar de que prácticamente lo hizo realidad.

LeBron desea que su hijo aprenda a ser un buen jugador

“Para un padre, significa todo”, dijo LeBron.

Menos de tres años después de que James declarara su deseo de coronar su condecorada carrera jugando junto a Bronny, ya se han unido en la pretemporada. Pronto se convertirán en el primer padre e hijo en jugar en un partido real de la NBA al mismo tiempo, y mucho menos en el mismo equipo.

“Es una sensación especial, una sensación distinta trabajar con él”, aseguró LeBron, quien cumplirá 40 años en diciembre. “Cuando llegas a trabajar todos los días, quieres intentar ayudar mutuamente. Es un mal día, lo ayudas a levantarse... Hay cosas que podemos hacer que no puedo poner en palabras”.

Centro de atención

El mundo del deporte ha estado mirando a ambos este otoño mientras los Lakers se embarcan en un experimento notable, aunque uno que podría presentar desafíos únicos para los compañeros de equipo de la familia James y el entrenador en jefe novato de los Lakers, JJ Redick.

Bronny ya ha reconocido y lamentado el estigma de las redes sociales de favoritismo y nepotismo que se cierne sobre el inicio de su carrera en la NBA.

Bronny tendrá una gran responsabilidad

Los Lakers también han sido criticados por usar una selección de draft para garantizar esta dupla padre-hijo, y los detractores cuestionan la inclusión de Bronny y sus habilidades aún en bruto en los planes de cualquier contendiente desde un punto de vista competitivo.

“No será necesariamente una situación fácil de navegar”, dijo Stan Van Gundy, el veterano entrenador de la NBA y actual comentarista. “Habrá mucho ruido externo sobre Bronny. Si no juega, la gente va a querer que juegue con LeBron. Si está jugando, la gente va a decir que no merece estar jugando... Pero creo que el enfoque debe ser que esto es algo que hay que celebrar. Esto es algo fenomenal que no vamos a ver mucho”.

Selecto club

De hecho, solo un puñado de grandes atletas han jugado en el mismo equipo deportivo profesional que sus hijos, y Ken Griffey Sr., Tim Raines y Gordie Howe aún no estaban en la cima de sus formidables habilidades cuando se unieron a su progenie.

LeBron sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA, y los Lakers aspiran a competir por el campeonato con una plantilla construida en torno a él y Anthony Davis.

LeBron y Davis esperan llevar lejos a los Lakers

En otras palabras, no hay tiempo para hacer una jugarreta.

Pero los primeros meses de Bronny en la plantilla han generado una positividad abrumadora en torno a los Lakers, tanto de la oficina principal que lo orquestó como de los jugadores que se visten junto al dúo de James.

No importa cuánto o cuán poco termine jugando junta la familia James esta temporada, los Lakers claramente no se arrepienten de haber hecho historia en el baloncesto.

Fuente: Tribuna