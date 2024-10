El torneo ‘Norma Ruiz Padel Clasicc’ llegó para quedarse en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este 18 de octubre del 2024 será una fecha que quedará enmarcada para siempre en Cajeme, ya que fue el día en el que se puso en marcha el certamen ‘Norma Ruiz Pádel Clasicc’, el primer torneo en la región que reúne al mejor talento femenil.

Norma Ruiz, quien es la encargada de este gran evento que contará con la presencia de más 90 competidoras, dijo sentirse muy orgullosa de la gran respuesta que se tuvo, y asegura que este torneo llegó para quedarse.

Estoy muy contenta por la gran respuesta que se tuvo, la verdad un poco sorprendida. Mi meta más ambiciosa era tener máximo 100 participantes, y la verdad me dio mucha felicidad el contabilizar que fueron 90, así que porque no soñar con otra edición próximamente", comentó Norma Ruiz.

Aunque ya se cortó el telón y comenzaron las actividades, la organizadora del certamen confiesa que no fue nada sencillo montar un show deportivo de esta magnitud, porque en realidad son pocos los torneos que se hacen únicamente para las atletas femeniles.

"Desde hace mucho tiempo estaba pensando en hacer un evento como este. Poquito después de la pandemia fue cuando me enamoré de este deporte. Y no fue hasta ahora que me animé y afortunadamente fue muy buena respuesta. Sí al principio nos constó un poco en la convocatoria, pero conforme se fue acercando el evento, las personas empezaron a inscribirse".

Las acciones se desarrollarán en el ‘Dúo Pádel Park’ de Ciudad Obregón este sábado y culminarán el domingo 20 de octubre, cuando se jueguen las semifinales y finales.

Son en total cinco categorías: Segunda, Cuarta, Quinta, Novatas y la Tercera, que es la de mayor nivel y en la que además se repartirá una bolsa de 16 mil pesos a la pareja ganadora.

Una de las actividades principales del 'Norma Ruiz Pádel Clasicc' es el juego de exhibición internacional entre México y Argentina, el cual se pondrá en marcha este sábado 19 de octubre en dicho lugar.

"El Pádel lo es todo, te ayuda a liberar el estrés, a fomentar el ejercicio y sobre todo a conocer nuevas personas. El Pádel es unión", sentenció Norma, la organizadora de este innovador certamen.

