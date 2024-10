Mexicano Jaime Jaquez Jr., a dar el salto grande en su segundo año en la NBA

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Los primeros tres nombres de la temporada pasada en la lista del Equipo de Novatos de la NBA no fueron una sorpresa.

Victor Wembanyama de San Antonio, la primera selección global en 2023 y el novato del año unánime, era un seguro obvio. También lo fue Chet Holmgren de Oklahoma City, la selección número 2 en el draft de 2022 y elegible para novato la temporada pasada porque se perdió lo que habría sido su primer año por lesión.

Y Brandon Miller de Charlotte, la selección número 2 en 2023, también fue una decisión fácil.

Wembanyama fue el Novato del Año en la NBA

Todos estuvieron a la altura de sus expectativas. Las otras dos selecciones del primer equipo All-Rookie superaron su facturación.

Jaime Jáquez Jr., de Miami, y Brandin Podziemski, de Golden State, ni siquiera fueron selecciones de lotería, pero allí estaban en el primer equipo All-Rookie, dos jugadores que superaron su lugar en el draft quizás más notablemente que cualquier otro la temporada pasada.

Y a medida que esta temporada se prepara para comenzar, Jaquez y Podziemski saben que se les pedirá que jueguen papeles más importantes para sus clubes como un par de jugadores de segundo año de la NBA listos para dar saltos significativos hacia adelante.

Compensación

“Durante el proceso previo al draft, les dije a todos los gerentes generales y a todas las oficinas principales que me entrevistaron que en el nuevo draft estaría entre los cinco primeros”, dijo Podziemski. “Algunos me miraron como loco y otros me creyeron. Y creo que ser miembro del primer equipo All-Rookie, creo que eso solidifica lo que estaba diciendo”.

Podziemski fue una revelación con los Warriors

Las votaciones posteriores a la temporada pasada lo dejaron claro. Hubo 99 votos emitidos por un panel de reporteros y locutores que cubren la liga como parte del proceso de selección de premios de la NBA; en la carrera All-Rookie, Wembanyama, Holmgren y Jaquez aparecieron en los 99. Miller estaba en 98, Podziemski en 97.

Es apropiado que Jaquez y Podziemski terminaran juntos en el equipo All-Rookie, porque estuvieron juntos mucho en el camino. Fueron reclutados de forma consecutiva en 2023 — Jaquez, a los 18, Podziemski a los 19.

Similitudes

Ambos eran chicos de la Costa Oeste salidos de la universidad: Jaquez en UCLA, Podziemski en Santa Clara. Entrenaron juntos de cara a sus temporadas de novatos en la NBA. Y ambos fueron elegidos para formar parte del Equipo Selecto de USA Basketball este verano, parte del grupo que tenía la tarea de preparar al equipo nacional mayor para ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París.

Jaquez llega más maduro a su segunda campaña

“No veo la posición en el draft como algo decisivo. No importa dónde te seleccionen, tienes que salir y jugar”, dijo Jáquez. “Mucho de eso tiene que ver con el ajuste. A algunos chicos les gustan más otros. Podz y yo tuvimos muchos entrenamientos con él y sabía que iba a ser un problema al llegar a esta liga.

“Los dos tenemos mucha experiencia jugando al baloncesto y tenemos juegos muy sólidos y entendemos el juego del baloncesto a un nivel muy alto. Y creo que usaremos eso a nuestro favor de cara a este año”.

A pagar factura

Tanto el Heat como los Warriors esperan que ese plan rinda frutos. Jáquez fue quinto en puntos totales y tercero en robos entre los novatos la temporada pasada, mientras que Podziemski fue tercero entre los novatos en rebotes totales (no es poca cosa considerando que solo Holmgren y Wembanyama estaban por delante de él) y cuarto en asistencias.

El escolta podría tener más juego con los cambios en Golden State

Wembanyama ya es la estrella de los Spurs, y se espera que lleve al equipo de vuelta a los playoffs en algún momento. Holmgren es una gran parte de un equipo en Oklahoma City que tiene un candidato al MVP en Shai Gilgeous-Alexander y ya es considerado un verdadero contendiente al título. Miller parece ser la piedra angular de lo que Charlotte intentará reconstruir.

Jaquez y Podziemski aún no están en ese espacio de cara a una franquicia. Por ahora, solo buscan crecer, que es todo lo que el Heat y los Warriors pidieron.

Fuente: Tribuna