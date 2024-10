Dafne Quintero sube al podio en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 2024

Comparta este artículo

Tlaxcala, México.- La Copa Mundial de Tiro con Arco que se está celebrando en Tlaxcala, ya tuvo su primer jornada gloriosa para México, ya que la arquera Dafne Quintero, se quedó con el tercer lugar del certamen en la modalidad de arco compuesto.

La tricolor superó 146-145 a la también mexicana Andrea Becerra en un duelo que fue muy parejo, y que sobre todo mantuvo al aficionado de Tlaxcala, sede del evento, al filo de la butaca.

"Mi objetivo era superar el tercer lugar, pero que mejor que repetirlo con una gran atleta que pese a ser rivales estamos muy felices una por la otra", comentó Quintero.

Aunque Dafne tomó ventaja en el primer set, Andrea fue emparejando la contienda y logró igualarla en el cuarto set, por lo que todo se definió con el quinto donde Dafne se lució tirando tres flechas de 10. "Sí en la última serie a Andrea la vi un poco coreana, porque tenía que cerrar con un 30 y lo logré, lo cerré con 30 y con la victoria", sentenció la joven.

Cabe destacar que este no es el único torneo que ha ganado la mexicano, también en septiembre del año pasado, logró el tercer sitio en la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco que se realizó en Hermosillo. "Me sabe mejor porque me esforcé el doble, empecé desde cero y no tenía muchas expectativas, pero que bueno que se dio", dijo.

El primer lugar fue para la colombiana Sara López quien en la final le ganó147 a 146 a Meeri-Marita Paas, de Estonia.

La clausura del torneo llegará este domingo 20 de octubre en donde tendrán actividad, las queras olímpicas mexicanas Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, quienes buscarán aprovecharse del gran resultado que tuvo su compañera, para también darle otra medalla al país.

La hermosillense no lo tendrá nada sencillo, pues se enfrentará en cuartos ante la número uno del mundo y medallista de oro en París, la coreana Lim Sihyeon. En el caso de la jovencita Ruiz, ella frente a la china, Li Jiaman.

Dafne en el podio

Este mismo día también el olímpico azteca, Matías Grande entrará al campo de tiro, y es uno de los principales favoritos para darle a México una medalla en la presente Copa Mundial de Tiro con Arco.

Fuente: Tribuna.