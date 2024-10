Danna Paola regresa a México tras la polémica cancelación de su show en el Derbi Madrileño

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La cantante y actriz Danna Paola, de 29 años, regresó a su país natal luego de la inesperada cancelación de su presentación en el medio tiempo del Derbi Madrileño en el Estadio Metropolitano, donde el Atlético de Madrid enfrentó al Real Madrid. Aunque la artista había mantenido silencio sobre las razones que llevaron a la suspensión de su show, su regreso a la Ciudad de México fue la ocasión perfecta para que los medios intentaran obtener una declaración al respecto.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete fue abordada por diversos reporteros que querían saber más sobre el asunto. Ante las insistentes preguntas sobre el motivo de la cancelación, Danna Paola se limitó a responder con una actitud tranquila: “Pues nada, pues porque ya no se dio y ya está”. Sin embargo, cuando los periodistas mencionaron la posibilidad de que su apoyo público al Real Madrid fuera el motivo detrás de la decisión, la artista admitió con orgullo: “Sí, le voy al Madrid con mucho orgullo”.

Para quien no lo sepa, Danna fue invitada a presentarse en el Derbi por el Atlético de Madrid, un hecho que generó controversia cuando expresó su amor por el equipo rival. Al ser cuestionada sobre si sus preferencias futbolísticas influyeron en la cancelación, respondió con una sonrisa: “Pues no sé la verdad… yo creo que gustos de fútbol todos tenemos, ¿no?”. Su comentario dejó en claro que, aunque apoya al Real Madrid, no conoce los detalles específicos que llevaron a que su actuación fuera retirada del evento.

Además de hablar sobre la polémica con el Atlético de Madrid, los reporteros aprovecharon para indagar sobre su relación con el futbolista Neymar, luego de que en España se especulara que en algún momento tuvieron más que una amistad. No obstante, Danna prefirió no profundizar en el tema y, con un tono cansado, pidió respeto a su privacidad: “Por fa, de verdad, los amo, otro día con mucho gusto hablamos, nos vamos a estar viendo, muchas gracias (…) tengo mucho sueño, me quiero dormir, respeten un poquito, gracias. Estoy dormida amigos, la verdad no tengo cabeza para contestar”.

Por otro lado, la cantante externó su total apoyo a la cantante colombiana Shakira, quien recientemente la invitó a participar en el videoclip de su nuevo sencillo Soltera, en colaboración con Anitta y Lele Pons. “Ya salió su canción de Shaki, está increíble, escúchenla, espero que la disfruten mucho”, comentó entusiasmada, cerrando su intervención con un mensaje simpático para los reporteros que la esperaban: “Muchas gracias, váyanse a dormir, ¡no mam*n!, ya me quiero dormir, para ustedes es otra hora, pero para mí no he dormido”.

Fuente: Tribuna