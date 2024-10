"No me llevo con nadie de Chivas": 'Chicharito' responde a las críticas por su desempeño

Comparta este artículo

Ciudad de México.- 'Chicharito' Hernández está, una vez más, en medio de la polémica. Desde hace unos días el futbolista fue tema de conversación debido a las lesiones que le impidieron desenvolverse en los partidos, en los que sólo ha anotado un gol. Ello le ha valido ser blanco de críticas, no sólo por parte de los aficionados, sino también de los medios de comunicación que lo han calificado de "grillero" y "mal compañero".

En una transmisión en vivo, abordó estas descalificaciones con un tono sarcástico. Su comentario comenzó de manera brusca al afirmar que "no me llevo bien con nadie en Chivas". Después instó a sus admiradores a hacerle caso siempre a las versiones que difunde la prensa, incluso si en ellas lo clasifican como un desastre que rompe vestidores y no entiende nada de fútbol. "La prensa siempre tiene la razón, no quiero contradecirlos".

Sobre su rendimiento que ha caído en picada, aseguró que no le preocupa, pues su carrera no se verá afectada por este tropiezo. Adelantó que va a mejorar en los próximos entrenamientos, pero incluso aunque eso no sucediera, su estatus no se derrumbará por una mala racha. Enseguida, aseveró que la prensa no lo conoce a profundidad y que sólo se concentra en vender escándalo para mantenerse relevantes para el público.

No es el fin de mi carrera ni el fin de la historia, pero imaginémonos aquí, imaginémonos. No cosas chingonas, imaginémonos al revés. Imagínate que no hago ya ningún gol más que Chivas y me retiro en un año, que no va a pasar. Pero imagínate, eso no va a quitar nada de la carrera que tengo, nada".

Por otra parte, habló sobre el crecimiento que el 'Rebaño Sagrado' ha tenido este año. Si bien reconoció que de forma individual no ha tenido un camino sencillo esta temporada, destacó que o como equipo han evolucionado a buen ritmo. "Llegamos a una semifinal, Chivas". Por el momento, está convencido que pulirá sus habilidades, pero los seguidores no creen lo mismo y han perdido la paciencia, pues es casi un hecho que, debido a sus problemas de salud, se perderá el Clásico Tapatío frente al Atlas de este sábado.

Hernández resistió los duros juicios que se vertieron en su contra, sin embargo, llegó al límite esta semana y por eso decidió romper el silencio y ponerle un alto a los comentarios negativos que surgieron a partir de su regreso a las Chivas Rayadas de Guadalajara. No obstante, distintas opiniones en Internet desacreditaron su postura y mencionaron que "ya da lástima".

Fuente: Tribuna Sonora