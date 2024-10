Chivas vs Necaxa EN VIVO: Horario y dónde ver al Rebaño Sagrado en la Jornada 13

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Regresa a la actividad de la Liga MX con el Chivas vs Necaxa por la jornada 13 del Torneo Apertura 2024, el Rebaño Sagrado vuelve al estadio Akron tras la salida definitiva de Fernando Gago, por lo que buscarán reponerse de ese duro golpe y enfilarse a la victoria para alcanzar la liguilla de manera directa, es por ello que se espera un partido lleno de tensión y emociones por lo que ahora se muestran todos los detalles para verlo en VIVO y en directo.

Después del trago amargo que significó la salida de Fernando Gago a Boca Juniors, las Chivas Rayadas del Guadalajara quieren olvidar ese momento en este partido de la jornada 13, en la cual enfrentarán a Necaxa como locales, el llamado rebaño sagrado viene de un triunfo que les dio fortaleza anímica ante el Pachuca como visitantes, lo que los mantiene en la pelea por clasificar de manera directa a la liguilla, ya que se encuentran en octavo lugar con 18 unidades.

En el caso del Necaxa, arriba a Guadalajara con una mala racha, ya que acumulan 5 partidos de manera consecutiva sin conocer la victoria, asimismo vienen de una derrota ante los Xolos de Tijuana, lo que significa la segunda en los últimos 3 partidos. La última vez que Chivas y Necaxa se enfrentaron fue en la jornada 9 del clausura 2024 en Aguascalientes, donde los hidrocálidos se llevaron la victoria.

Chivas vs Necaxa EN VIVO, foto: especial

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Necaxa?

Día: Martes 22 de octubre

Hora: 19:05 horas

Sede: Akron

Transmisión: Amazon Prime

Chivas y su ventaja ante Necaxa

La mayor ventaja que tienen las Chivas Rayadas del Guadalajara ante el Necaxa es su estadio y su afición, ya que el cuadro hidrocálido no vence a domicilio al rebaño sagrado desde el 25 de agosto de 2019 en aquel partido, Maximiliano Salas y Luis Gallegos fueron los encargados de poner todas las piezas al ataúd de las Chivas, mientras que Dieter Villalpando marcó el gol del descuento para el equipo tapatío.

Las Chivas rayadas del Guadalajara tendrán que sobreponerse a su temporada llena de altibajos, por lo que ahora tienen la oportunidad de ligar su segunda victoria de manera consecutiva, sin embargo, el Necaxa no pondrá las cosas nada fáciles ya que buscan. Un golpe sobre la mesa para no ser uno de los peores equipos del campeonato y colarse al play in de la Liga MX para buscar un eventual pase a la liguilla.

Fuente: Tribuna