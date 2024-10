Desmienten reaparición del ‘Toro’ Valenzuela: Seguiría en el hospital de Los Ángeles

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la mañana de este lunes 21 de octubre, diferentes medios nacionales dieron a conocer en redes sociales que, Fernando Valenzuela había reaparecido en una entrevista que se trasmitió en radio ayer domingo, durante el juego entre los Tomateros de Culiacán y los Cañeros de Los Mochis.

Fue el propio David Faitelson quien también habría difundido dicha noticia en su cuenta de X, "Buenas noticias: Durante la transmisión del juego entre Tomateros de Culiacán y Cañeros de Los Mochis en W Radio, se presentó una entrevista con Fernando Valenzuela…Se le escuchaba cansado, pero bien, muy bien…¡Enhorabuena!", dijo el polémico periodista.

Sin embargo, horas más tarde, a través de otra cuenta de X, se aclaró esa situación y se reveló que la entrevista de la cual están hablando diferentes medios no es actual, sino de meses atrás.

El periodista Carlos Alberto Fernández aseguró que el audio que se difundió del ‘Toro’ fue grabado hace varias semanas, por lo que el expelotero sigue hospitalizado y supervisado por su familia en Los Ángeles. "Ofrezco una disculpa por compartir un audio de Fernando Valenzuela que presente en el juego Mochis vs Culiacán en @deportesWRADIO pero era un audio de hace dos meses. Me lo compartieron en ese momento y NO fue mi intención generar confusión o desinformación", escribió.

En la famosa entrevista que se pasó durante el juego, se le escucha a Valenzuela decir "Todo bien, gracias, saludos para todos, tranquilo por acá andamos", palabras que sin duda alguna confundieron a muchos aficionados y profesionales.

Cabe destacar que, desde que se confirmó la hospitalización del sonorense hace unas semanas, igualmente una gran cantidad de sitios han publicado noticias falsas, e inclusive algunos han escrito que el ídolo de los Dodgers perdió la vida, situación que no es cierta, debido a que Valenzuela se mantiene hospitalizado en un centro de salud de Los Ángeles.

En realidad es poca la información que se tiene sobre la actualidad de Fernando, ya que la propia familia ha decidido mantener el silencio. Lo último que se sabe es sobre el conjunto de los Dodgers que confirmaron que el mexicano no estaría más en sus transmisiones de radio debido por motivos de salud.

El nombre de Fernando Valenzuela se volverá tendencia durante esta semana, pues hay que recordar que el sonorense fue pieza importante en el título que obtuvieron los Dodgers en 1981 contra Yankees, rival con el que nuevamente este 2024 se enfrentarán por la corona de la Serie Mundial.

