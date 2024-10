¡El futbol sonríe! Tras su grave lesión, Neymar regresa a las canchas con el Al-Hilal

Al Ain, Emiratos Árabes Unidos.- A más de un año de haber jugado su último partido, el brasileño Neymar da Silva Santos Júnior, mejor conocido como Neymar Jr., regresó tras haber superado su lesión de rodilla y lo hizo durante la victoria de su equipo el Al-Hilal 5-4 ante el Al Ain, club que milita en la primera división de los Emiratos Árabes Unidos, en una fecha correspondiente a la Champions League Asiática.

El atacante carioca, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y de un menisco de la pierna izquierda en un partido que jugó con selección el pasado 17 de octubre de 2023 con Uruguay, pudo disputar los últimos 13 del encuentro y en ese lapso de tiempo dio una muestra de su calidad con un remate cruzado, esto luego de una rápida combinación que realizó con su compañero, el delantero serbio, Aleksandar Mitrovic.

El exfutbolista del FC Barcelona ingresó al minuto 77, en sustitución del mediocampista Nasser Al-Dawsari, quien fue la estrella del partido al marcar un hat-trick. Tras su llegada al futbol árabe en 2023, el delantero sudamericano solamente registraba 386 con su club, el cual hizo una fuerte inversión para poder contratarlo como su máximo referente en el ataque después de su importante paso por el futbol europeo.

Lo que más quiero en la vida es jugar al futbol. He sufrido mucho cada día que he estado fuera del campo. Esto es lo que más me duele", declaró el futbolista al término del cotejo.