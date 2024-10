Tagovailoa ya entrena con los Dolphins y apunta a jugar el próximo domingo

Comparta este artículo

Miami, Florida.- Tyreek Hill no pudo ocultar su emoción al recibir el balón de Tua Tagovailoa el miércoles por primera vez en más de un mes.

“Tenía una gran sonrisa en la cara” dijo Hill. “Me sentí tan bien”.

Tagovailoa practicó el miércoles por primera vez desde que sufrió una conmoción cerebral en la Semana 2, y los Dolphins (2-4) apuntan a que sea titular el domingo contra Arizona.

Tagovailoa todavía necesita avanzar a través de las etapas finales del protocolo de conmociones cerebrales de la NFL para que eso suceda, pero dio un paso más al regresar al campo de práctica.

McDaniel está feliz de que su jugador esté de regreso

“Me siento muy bien acerca de cómo atacó todo este proceso y cómo salió de él hasta el día de hoy”, dijo el entrenador Mike McDaniel antes de la práctica del miércoles. “Y esperas un par de días de buen trabajo para que luego no tengas problemas y estés autorizado para jugar”.

Tagovailoa se ha reunido con numerosos expertos médicos que se especializan en lesiones cerebrales y craneales desde que fue diagnosticado con la tercera conmoción cerebral de su carrera en la NFL el 12 de septiembre.

Los expertos consideraron que era seguro para él regresar al futbol americano, dijo McDaniel el lunes.

Tagovailoa dijo que no usaría una gorra de guardián, la cubierta protectora del casco blando que es opcional para que los jugadores usen en los juegos, diciendo que es una “elección personal”. Tagovailoa ya usa un casco específico para quarterbacks diseñado para ayudar a reducir las lesiones en la cabeza.

Hasta la muerte

Tagovailoa sufrió dos conmociones cerebrales en 2022, la última de las cuales lo dejó brevemente inconsciente, y sufrió un tercer golpe fuerte en la cabeza que no fue diagnosticado como una conmoción cerebral.

El mariscal de campo de quinto año señaló esos golpes, que provocaron debates generalizados sobre su salud y llevaron a cambios en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL, como la razón de las continuas conversaciones sobre si debería seguir jugando al futbol americano.

El mariscal de campo dice sentirse bien

“Agradezco su preocupación, de verdad”, dijo Tagovailoa. “Amo este juego, y lo amo hasta la muerte, eso es todo”.

Tagovailoa no indicó que esta última conmoción cambiaría por completo la forma en que aborda el juego, pero dijo que tiene que “ser inteligente”.

“Todo el tiempo que he jugado al futbol americano, he sido un competidor”, dijo Tagovailoa, “y esa es, o era, mi ventaja cuando corría desde la escuela secundaria, incluso en la universidad hacía lo mismo. Pero es un entorno profesional; este es el nivel profesional, lo mejor de lo mejor, simplemente no puedes estar haciendo eso”.

Aprendizaje

La conmoción cerebral de Tagovailoa en la Semana 2 se produjo cuando inició el contacto con el back defensivo de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, bajando su hombro hacia Hamlin en lugar de deslizarse. Sus compañeros de equipo dijeron que desde entonces le han insistido en que se deslice en esas situaciones.

“Podemos decirle esas cosas hasta que se nos ponga la cara azul”, dijo el corredor Raheem Mostert. “Pero una cosa que diría, siempre está mi dicho: 'Puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber'. Vamos a llevar a Tua a esa agua, pero no podemos obligarlo a beber”.

Algunos jugadores utilizan cascos especiales para jugar

Hill mencionó un momento en el juego del domingo pasado en Indianápolis cuando los fanáticos vitorearon al ver al mariscal de campo Anthony Richardson deslizarse en lugar de tomar contacto innecesario.

“Dije que nuestros fanáticos necesitan aplaudir a Tua y hacerlo deslizarse”, dijo Hill. “Te necesitamos, hermano. Próxima jugada, vamos. Es real y lo amamos. De hermano a hermano, lo amamos. Como si fuera una gran parte de este equipo”.

Aporte ofensivo

Los Dolphins promediaron más de 200 yardas aéreas y 400 yardas totales por partido con Tagovailoa la temporada pasada. Fueron segundos en anotación con 29.2 puntos y lideraron la liga en jugadas explosivas de al menos 10 yardas.

Bajo Skylar Thompson, Tyler ‘Snoop’ Huntley y Tim Boyle, Miami no ha anotado más de 15 puntos, y Hill y Jaylen Waddle han visto una caída significativa en su producción con Tagovailoa fuera, incluyendo un combinado de 19 yardas en dos recepciones en la derrota del domingo ante los Colts.

Tyreek Hill está listo para recibir los envíos de Tua

McDaniel dijo que Tagovailoa no debería ser considerado el “salvador” de los problemas ofensivos de Miami. Hill no estuvo de acuerdo.

“Es una gran parte de este equipo”, dijo Hill. “Voy a seguir diciendo eso. Todos los jugadores en este vestuario lo saben. Y obviamente, cuando vamos a jugar un juego, es el siguiente hombre. Esa es la mentalidad todo el día. Pero cuando Tua es parte de esta ofensiva, (nadie puede) detenernos”.

Fuente: Tribuna