¿Se interpone entre 'Canelo' y Beterbiev? Boxeador alza la mano para enfrentar al mexicano

Ciudad de México.- Ante la imposición de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para que Artur Beterbiev defienda sus títulos mundiales en contra del peleador alemán, Michael Eifert, el reconocido promotor de boxeo, Bob Arum, externó su intención de llevar a cabo un combate entre el ruso y Saúl 'El Canelo' Álvarez. Sin embargo, un nuevo nombre surgió dentro de la lista de posibilidades para enfrentarse al nacido en Guadalajara, Jalisco.

Y se trata de nada más y nada menos que del boxeador cubano, William Scull, quien mencionó que al poseer el cinturón que la FIB le retiró a 'Canelo', eso le da una gran ventaja para ser el nuevo oponente del pugilista azteca en las 168 libras. Durante una entrevista con Jorge Ebro para El Nuevo Heraldo, el atleta caribeño, con residencia en Alemania, dijo estar a la altura que representa este reto deportivo en su carrera.

Hasta hoy no se ha hablado nada de eso, pero en su momento llegará esa conversación. ‘Canelo’ tiene pelea para mayo y todos los tiempos apuntan a una posible unificación porque él a la vista no tiene a más nadie".

Cuando miras ahí no hay más nadie que William Scull porque tengo el cinturón de la FIB que era de él. Seguro que él no se va a enfrentar con Osley Iglesias, que es grande, fuerte, zurdo. Christian Mbili es otra bestia que no tiene mucho que ofrecerle a él. Calculo que todos los caminos conducen a mí", mencionó el contendiente.