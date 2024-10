Sergio Pérez quiere aprovechar el Gran Premio de México para terminar con su mala racha

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Autódromo de los Hermanos Rodríguez se encuentra listo para albergar este 25, 26 y 27 de octubre a los fanáticos de la Fórmula Uno para que vivan el Gran Premio (GP) de la Ciudad de México 2024, en donde se espera que el local, Sergio ‘Checo’ Pérez pueda quedar dentro de los primeros lugares

El piloto tapatío esta semana ha paralizado la capital de su país natal, y el escenario está puesto para que ante miles de mexicanos pueda romper su sequía y por fin subir al podio, pues la último vez que lo hizo fue en abril.

“Definitivamente, sé que ha sido una terrible temporada para mí, muy difícil,. He sufrido mucho y ha sido muy difícil. Si llegara a tener un gran resultado, definitivamente puede cambiar mi temporada. Lo doy todo este fin de semana de nuevo. Ese es mi objetivo, dar todo a estas personas porque la cantidad de apoyo que recibo aquí es increíble”, dijo para los medios, previo a la primera práctica que se vivirá este viernes alrededor de las 14:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Debido a que el tapatío ya sabe lo que es subir al podio en tierras aztecas, para 'Checo' correr ante su gente sigue siendo muy complicado, ya que son muchas emociones las que están puestas en la carrera. "Es siempre algo impresionante. Hay muchas carreras, pero no tienes el apoyo como cuando corres en tu propio país. Es sorprendente tener la oportunidad de estar aquí, aún me quedo en shock como ayer. México es diferente, por la altura, el asfalto, veremos cómo va el fin de semana aquí. Definitivamente pienso que podemos competir, lo hemos hecho en el pasado con Red Bull", declaró.

En el Gran Premio del año pasado, Pérez vivió un desafortunado momento, ya que a pocos metros de iniciar la carrera, un choque con Max Verstappen y Charles Leclerc provocaron su salida, dejando a todos sus seguidores sin palabras. "Vi una oportunidad, estaba al frente, ya habíamos tenido dos podios aquí, así que tomé esa oportunidad y fui por ella. Espero este año subir al podio de nuevo, pero no me arrepiento de lo hecho en 2023), a veces sale y a veces no", sentenció.

En esa ocasión fue Max Verstappen el campeón del GP de la Cuidad de México en 2023 por lo que intentará ratificar su título y darle a su escudería una buena noticia.

Cabe destacar que el evento en México es uno de los mejores del año, inclusive en repetidas ocasiones se ha llevado el premio a mejor experiencia deportiva del año, por lo que este 2024 pinta para no ser la excepción.

Además de las prácticas y la gran carrera, los aficionados pueden disfrutar de múltiples actividades, y para la presente edición, se tiene presupuestado que, al finalizar la carrera y conocer el campeón, habrá un DJ en el after race quien musicalizará el evento con las canciones que elijan los presentes.

Fuente: Tribuna.