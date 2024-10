La presencia de 'El Toro' se cierne sobre antes del primer partido de la Serie Mundial

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Fernando Valenzuela estaba en la mente de los Los Ángeles Dodgers y los New York Yankees horas antes del primer partido de la Serie Mundial el viernes entre las franquicias.

Un memorial informal en un letrero que daba la bienvenida a los fanáticos al Dodger Stadium que apareció poco después de la muerte del lanzador el martes seguía vigente tres días después.

Grandes arreglos florales azules y blancos, incluido el ‘34’ que representa el número de su camiseta, se colocaron en la esquina cerca de la entrada al estadio.

Aficionados de Dodgers colocan flores en homenaje a Fernando

Se planeó un momento de silencio antes del primer lanzamiento.

Los fanáticos se agolparon alrededor de un gran tablero blanco para escribir mensajes.

Los Dodgers llevarán un parche con el número 34 en las mangas de sus uniformes durante la Serie Mundial y la temporada 2025.

Impacto profundo

“Si hay dos personas que probablemente impactaron más a esta organización, creo que dirías que Jackie Robinson y Fernando Valenzuela”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Sin faltarle el respeto a nadie más, pero si estás hablando de la base de fanáticos actualmente, hay mucha gente que está aquí y apoya a los Dodgers al sur de la frontera gracias a Fernando”.

Roberts reconoció lo hecho por 'El Toro' en Los Ángeles

Roberts tenía solo 9 años cuando Valenzuela y su singular forma de hablar con los ojos al cielo lo llevaron a la ‘Fernandomanía’. En 1981, el zurdo nacido en Sonora, México ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional y el Novato del Año, siendo el único jugador en hacerlo.

Había trabajado en las transmisiones en español del equipo durante un par de décadas.

“Su legado sigue vivo”, dijo Roberts. “Era un amigo mío, por lo que no verlo en la cabina o saludarlo es triste para mí y su familia. Pero Fernando era un caballero, un gran Dodger, y qué hombre tan humilde”.

Otros tiempos

Valenzuela fue recordado en el Dodger Stadium en un nuevo mural en una pared cerca del jardín izquierdo y con arreglos florales, así como cintas azules cerca de su camiseta enmarcada y premios Silver Slugger en el pasillo fuera del clubhouse de los Dodgers.

El miércoles fue el 43er aniversario del juego completo de 147 lanzamientos de Valenzuela que llevó a los Dodgers sobre los Yankees en el Juego 3 de la Serie Mundial de 1981. Los Dodgers ganaron el campeonato.

El abridor de Dodgers, Flaherty, llegó vistiendo una camiseta de Valenzuela

Los abridores de hoy a menudo se terminan en la cuarta o quinta entrada, en un cambio dramático con respecto a la era de Valenzuela.

“Hay mucha más. Es más alta anotación, mientras que en esos días había muchas pelotas en juego, no tantos ponches, juegos más rápidos, los lanzadores obviamente iban más profundo en el juego”, dijo Roberts. “Así que esos días del ejercicio de 147 lanzamientos no van a volver. Me encantaría tener esa blanqueada de nueve entradas y juego completo también”.

El relevista de los Dodgers, Brent Honeywell, es el único jugador activo de Grandes Ligas que lanza un screwball, el lanzamiento complicado que Valenzuela usó tan bien a principios de la década de 1980. Conoció a Valenzuela el verano pasado y cada uno le mostró al otro sus agarres para el lanzamiento que rompe en la dirección opuesta a una curva.

Fuente: Tribuna