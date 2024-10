'Checo' Pérez necesitaría una carrera perfecta para subir al podio en casa: largará en el lugar 18

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un año de la desafortunada actuación de Sergio Pérez en el Gran Premio de México, donde terminó fuera a los 18 segundos por un accidente, el tapatío tendrá este domingo 17 de octubre su revancha, nuevamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto mexicano deberá de tener una carrera perfecta para poder cumplirle a su gente y subir al podio, ya que quedó eliminado en la Q1, por lo que largará en el lugar 18.

“Es una pena. Me cuesta mucho frenar el auto y es el problema que hemos tenido las últimas tres carreras. Cada que intento atacar las curvas, no tengo agarre”, comentó frustrado tras no poder darle una alegría a los mexicanos que llenaron el circuito de Iztacalco.

El fin de semana en su país natal no resultó como lo esperaba Pérez, pero entiende que se encuentra a tiempo de sumar puntos. “Minimizar el daño e intentar sumar algunos puntos, que aquí es super complicado. Si ya podemos conseguir algo, entrar en el Top 10 sería una muy buena carrera. No podemos salir de este ciclo tan negativo en el auto que nada más no lo puedo frenar”, sentenció 'Checo'.

Por otra parte, Ferrari mantiene la inercia ganadora y este sábado logró la pole position en la Ciudad de México, ahora gracias a Carlos Sainz. El español ha sido el mejor el fin de semana y arrancará en primera fila con Max Verstappen.

Los problemas en el vehículo de Red Bull que corren ‘Checo’ y Max Verstappen ha provocado que escuderías como McLaren y Ferrari estén muy cerca y peleen el Campeonato de Constructores 2024, quitándoles lo que podría ser un tricampeonato, así que lo que suceda este domingo por la mañana en el Gran Premio de México, será vital.

El año pasado fue Verstappen quien subió a lo más alto del podio, mientras que el tapatío no logró culminar la carrera, debido a un accidente que sufrió en la salida.

El Gran Premio de este 2024 será la novena ocasión que el de Guadalajara corra en la Ciudad de México, aunque solo en dos ocasiones ha podido subir al podio, ese par logros fue como tercer lugar, en el 2022 y 2021, respectivamente.

El evento de este domingo está presupuestado para iniciar a las 13:00 horas (tiempo de Sonora) y será transmitido en México por Fox Sports.

Fuente: Tribuna.