Fernando Lozano neutraliza el poderío naranja e iguala la serie contra Hermosillo

Comparta este artículo

Mexicali, México.- Fernando Lozano tuvo una noche sobresaliente sobre la lomita en la victoria de los Águilas de Mexicali 2-1 a los Naranjeros de Hermosillo, y con esto emparejar la serie denominada 'Fernando Valenzuela'.

Desde el primer inning, los emplumados tomaron la delantera gracias a un imponente batazo de Conner Cappel en el jardín central, que impulsó a Norberto Obeso y Clay Dungan a la casa registradora, poniendo el marcador 2-0 para los locales.

Los de la capital de Sonora respondieron al abrir el segundo rollo, con un cuadrangular de Jordan Díaz para acercarse en la pizarra y regalar un emocionante duelo en el Nido.

Con todo y la peligrosidad de la ofensiva de los Naranjeros, Fernando Lozano se lució en la lomita, al trabajar una salida de calidad durante cinco entradas y dos tercios, en los que permitió solamente dos imparables, una carrera que fue de jonrón, otorgó dos boletos y tres ponches, firmando con esto su segunda victoria del certamen.

Por su parte, la derrota se la adjudicó José Samayoa quien no tuvo una mala salida, al lanzar durante seis capítulos, de cinco indiscutibles, dos carreras y ocho ponches, pero al final no fue apoyado por sus compañeros con el madero.

Igualmente, Jake Sánchez se encargó de cerrar las acciones al subir a la loma en la parte baja del noveno inning, no permitir daño y conseguir su salvamento número cinco de la campaña.

Este domingo llega a su fin la serie en la frontera con el tercer duelo a partir de las 16:00 horas (tiempo de Sonora), por Naranjeros el lanzador abridor es el canadiense Curtis Taylor mientras que por el conjunto de Mexicali apostará por el experimentado Eduardo Vera.

Naranjeros cae en Mexicali

Mientras que en otro duelo importante de este sábado, Los Cañeros de Los Mochis no dejaron de luchar hasta el último out pero no lograron remontar y cedieron el segundo de la serie 7 por 5 contra los Mayos, quienes ya lograron asegurar la serie en casa.

Luis Alfonso Cruz tuvo una jornada soñada con los de Sonora, al irse de 3-2 a la ofensiva con par de carreras producidas, y luciendo como en sus mejores momentos, cubriendo la primera base.

Al igual que 'El Cochito', Missael Rivera, también remolcó par de rayitas para los de 'Jerry' Álvarez que llegaron a seis victorias en la actual temporada.

Fuente: Tribuna.