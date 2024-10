FC Juárez vs Atlético San Luis VER EN VIVO: Jornada 14 del Apertura 2024 de la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo se juega el FC Juárez Vs Atlético de San Luis, correspondiente a la jornada 14 del apertura 2024, este partido cerrará esta fecha de la Liga MX. Son dos de los peores equipos del campeonato, pero que todavía tienen opciones de acceder a play in. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para ver en vivo y en directo este encuentro deportivo, así como los canales de transmisión.

El FC Juárez no ha tenido el mejor torneo, con una serie de derrotas y malas actuaciones. A pesar de esto, todavía tienen posibilidades matemáticas de clasificar al play in, por lo cual están urgidos de una victoria, si es que no quieren terminar el torneo tras 17 fechas. Por otro lado, el Atlético de San Luis está en la pelea directa para obtener un lugar entre los primeros 6 y clasificar a la liguilla sin jugar play in.

La jornada 14 del Apertura 2024 tiene como uno de los juegos que la cierran al FC Juárez vs Atlético San Luis. Las escuadras viven las dos caras de la monera. Por su parte, el Atlético San Luis busca posicionarse entre los mejores seis del campeonato, mientras que el FC Juárez se quiere colar al Play In. Aunque su juego ha sido uno de los peores del torneo, pero los beneficios de la Liga MX le dan la oportunidad de pelear hasta el final.

FC Juárez vs Atlético San Luis EN VIVO, foto: especial

FC Juárez vs Atlético de San Luis EN VIVO: Horario y dónde ver

Fecha: Domingo 27 de octubre

Horario: 17:06 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Vix Premium, Fox Sports Premium

Así llegan FC Juárez y el Atlético de San Luis

Las dos escuadras buscan un triunfo para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la fase final del campeonato. En el caso de los Bravos, son penúltimos en la general. Sin embargo, una victoria los acercaría a la zona de Play In. Por su parte, los 3 puntos para los de San Luis los pondrían en el centro de la pelea para acceder de manera directa a la Liguilla del futbol mexicano, lo que sería un buen golpe anímico.

El cuadro fronterizo viene de dos derrotas de manera consecutiva, ya que cayeron ante León y Cruz Azul, mientras que San Luis viene de una victoria ante Monterrey y una derrota contra los Pumas. Justamente, con los universitarios pelea por un puesto directo en la liguilla. Sin embargo, los del Pedregal cayeron ante Cruz Azul y el equipo potosino podría aprovechar la oportunidad de asaltar los puestos de pase directo.

Fuente: Tribuna