Sergio 'Checo' Pérez firma otra decepcionante actuación en el Gran Premio de México

Ciudad de México.- Banderas tricolores por todos lados y más de 100 mil personas presentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez para observar como su ídolo subía al podio, pero no fue así, Sergio Pérez volvió a tener una carrera para el olvido en el Gran Premio de México.

El piloto tapatío nuevamente decepcionó al público local con una trágica actuación, al finalizar en el lugar 17 este domingo 27 de octubre.

Como se ha venido presentando en las últimas carreras ‘Checo’ no tuvo un gran desempeño este fin de semana. Primero fue eliminado en Q1 y el día de la carrera tuvo penalizaciones y no pudo ser protagonista. De hecho, sin tomar en cuenta a los pilotos que terminaron por abandonar la competencia, Pérez fue el último lugar de los que finalizaron la carrera en la Ciudad de México.

Pérez queda a deber en casa

Fueron varios factores los que llevaron al nacido en Guadalajara para no lucir en el Autódromo Hermanos Rodríguez, entre los que destacó una pelea que tuvo con Liam Lawson, de Racing, quien incluso le ‘pintó dedo’.

“Totalmente innecesario. Estaba fuera de la pista. Le hice la maniobra en la curva 4 y en la 5 cruza la curva por fuera. Llegamos a tener daño los dos. Arruinó mi carrera, la suya. También hizo lo mismo con Fernando la carrera pasada, con Franco al final. Una pena, porque creo que podíamos sumar puntos”, comentó el mexicano.

Fue el español Carlos Sainz quien ganó la carrera y se coronó ante uno de los públicos más entregados de dicho deporte, como lo son los mexicanos. Por otra parte Lando Norris de McLaren tomó el segundo lugar, mientras que Ferrari completó el podio con Charles Leclerc terminando en el tercer lugar.

El compañero de Sergio Pérez, Max Verstappen, tampoco tuvo un buen desempeño. Con penalizaciones de hasta 20 segundos, el campeón del mundo terminó en sexto lugar. Cabe destacar que en la edición pasada, fue el holandés quien terminó en primer lugar.

Con esto, 'Checo' otra vez quedó lejos de poder festejar con la gente en el inmueble, antes llamado Foro Sol, pero aprovechó para dejarle un mensaje a todos sus fanáticos. “Me voy con mucha energía de toda esta gente, es increíble, me han dado demasiado, por ellos no me voy a rendir, volveremos el próximo año”, dijo el mexicano después de la carrera.

Fuente: Tribuna.