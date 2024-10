Real Madrid y Vinicius no viajan al Balón de Oro 2024 al enterarse del nuevo ganador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este día se realiza la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2024 en París. Sin embargo, parece que hay un claro favorito y no es Vinicius Jr, razón por la cual el Real Madrid canceló la expedición de 50 personas que tomaría un vuelo al país francés para acompañar al brasileño. De esta manera se deja entrever que Rodri, futbolista del Manchester City, podría ser quien gane el galardón, razón por la cual el cuadro madrileño está furioso y decidió no estar presente en la ceremonia.

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Fabrizio Romano no habrá ningún representante del Real Madrid durante la ceremonia que se realizará en París. Lo anterior, después de que Vinicius Júnior se diera cuenta de que no ganaría el Balón de Oro 2024. De esta manera, el cuadro madrileño prefirió mantenerse con su preparación para el resto de la temporada y no realizar el viaje.

Vinicius junior habría sido el encargado de la decisión y fue apoyado por sus compañeros, razón por la cual habría cancelado el vuelo que tenía programado con capitanes y el entrenador, así como miembros del equipo y familiares hacia París. Esta decisión la tomó después de enterarse de que no ganaría el Balón de Oro. Además, en el Real Madrid esperaban que, en caso de que Vinicius no resultará como el triunfador, el trofeo fuera para Dani Carvajal. Sin embargo, esto parece que tampoco sucederá.

Real Madrid boicotea el Balón de Oro, foto: especial

De esta manera está más que claro que Rodri, futbolista del Manchester City, podría ser el nuevo ganador del Balón de Oro. El jugador español ya se encuentra en París, en compañía de su equipo. El premio lo ganaría después de tener una gran participación en la Eurocopa, torneo donde fue el MVP. De esta manera se convertiría en el cuarto español en ganar este trofeo. Sin embargo, la polémica de nueva cuenta se lleva el protagonismo.

Cabe mencionar que vinicius júnior no era el único nominado para llevarse el Balón de Oro del Real Madrid, equipo que también tenía nominados en diferentes categorías de la gala, no solamente sobre el mejor jugador, también con la nominación como mejor club. Y mejor guardameta, así como el trofeo Kopa para el mejor jugador joven. De esta manera, está más que cantado el próximo ganador de la distinción individual.

