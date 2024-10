Aaron Rodgers encuentra la 'fuente de la juventud' en un poco de… ¿pimienta?

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Un poco de pimienta de cayena podría haberle devuelto la energía a Aaron Rodgers.

El mariscal de campo de los New York Jets se está preparando para un cambio rápido con el próximo partido del equipo el jueves por la noche en casa contra los Houston Texans.

Rodgers, de 40 años, ha sido golpeado durante el miserable inicio de 2-6 de los Jets, lidiando con un esguince de tobillo, una rodilla dolorida y tensión en el tendón de la corva.

Pero tal vez gracias en parte a un brebaje simple pero picante sugerido por el pateador de despeje de 38 años Thomas Morstead, Rodgers se siente listo para tratar de ayudar a los Jets a romper su racha de cinco derrotas.

“T-Mo me dio una pequeña fuente de juventud que dijo que había estado tomando por un tiempo”, dijo un sonriente Rodgers el martes. “Todo legal, por supuesto... Ha estado tomando pimienta de cayena y agua, así que me dio un poco antes del juego”.

“Me sentí bastante bien, pero le he estado diciendo que por eso me siento tan bien. No estoy seguro de cuánto está influyendo eso”.

Una por otra

Se cree que la pimienta de cayena tiene varios beneficios potenciales, incluida la ayuda con la salud metabólica y gastrointestinal.

Rodgers ciertamente podría agregar un poco de picante a lo que ha sido un comienzo suave. Tiene 12 pases de touchdown, pero ha sido interceptado siete veces en ocho partidos, seis menos que su mejor marca personal durante su primer año como titular con Green Bay en 2008.

Rodgers está recupera de su lesión en el talón

Y probablemente obstaculizado un poco por los problemas en la pierna (se rompió el tendón de Aquiles en la misma pierna cuatro jugadas después del primer partido de la temporada del año pasado), Rodgers no ha podido moverse en el campo como lo hacía antes.

“En lo que respecta a mi cuerpo, mi tendón de Aquiles izquierdo, gracias a Doc y a la rehabilitación que hice, se ha sentido increíble”, dijo Rodgers. “El resto de mi cuerpo no ha resistido tan bien, pero eso (el tendón de Aquiles) no ha sido un problema, afortunadamente”.

Trabajo completo

Después de la derrota de Nueva York por 25-22 en Nueva Inglaterra el domingo, el tackle nariz de 330 libras de los Patriots, Davon Godchaux, dijo a los periodistas que notó una diferencia en Rodgers.

“Sí, creo que está luchando en este momento”, dijo Godchaux. “Un quarterback del Salón de la Fama. Odio verlo irse de esa manera. Pero, sí, definitivamente no se ve igual. Simplemente no se sabe si podría volver allí. Puedo correr hacia él y atraparlo. No parece móvil en absoluto”.

Rodgers fue informado de los comentarios de Godchaux, y no estuvo en desacuerdo.

El mariscal de campo asegura que se cuida mucho

“Probablemente tenga razón”, dijo el mariscal de campo. “Sí, me dolía. Pero siéntete mejor hoy”.

Rodgers dijo que su rutina diaria incluye rehabilitación en las instalaciones del equipo y más rehabilitación en casa.

“Me estoy cuidando sin parar”, dijo. “Y si miras el juego, ya sabes, solo me golpearon un par de veces. Me atraparon una vez. Realmente no me movía mucho. Probablemente eso fue parte de ello. Pero espero poder hacer mucho, mucho más esta semana”.

Fuente: Tribuna