Los Angeles Dodgers vs New York Yankees VER EN VIVO: Juego 4 de la Serie Mundial

Ciudad de México.- Este martes se juega Los Ángeles Dodgers Vs New York Yankees por el cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. En el caso del equipo angelino podrían hacer honor a su figura Fernando Valenzuela y barrer la serie en cuatro juegos. Por su parte, los bombarderos del Bronx buscan de manera desesperada una victoria para seguir con vida. Es por ello que ahora se muestran los detalles para ver en vivo este partido.

Los Dodgers vencieron 4 carreras a 2 a los Yankees en el tercer juego que se disputó en el Yankee Stadium de Nueva York. De esta manera, los angelinos se pusieron 3 juegos a cero y están a una victoria de conseguir la Serie Mundial, el primer campeonato desde 2020, cuando Julio Urías fue la gran figura del equipo. Asimismo, dejarían tendido a su más odiado rival en una auténtica humillación.

Por su parte, la novena neoyorquina buscará alargar al máximo esta serie para disputar un quinto juego, el cual se disputaría el miércoles. Sin embargo, el panorama luce poco favorable para ellos. El abridor será Luis Gil por los Yankees, mientras que por los Dodgers el Manager Dave Roberts todavía no sé decide de su abridor, por lo cual el bullpen sigue abierto hasta el último momento.

Dodgers vs Yankees EN VIVO Juego 4, foto: especial

Los Angeles Dodgers vs New York Yankees EN VIVO: Dónde ver el juego 4

Fecha: Martes 29 de octubre.

Horario: 18:08 horas

Sede: Yankee Stadium

Transmisión: ESPN, Fox Sports e Imagen Televisión.

Dodgers busca la victoria y Yankees, evitar la humillación

Los New York Yankees saldrán al diamante de juegos con el único objetivo de conservar su honor y no terminar barridos por Los Ángeles Dodgers, en lo que significaría la cuarta vez que sucede esto en la Serie Mundial. Los antecedentes en la historia del clásico de otoño no le convienen a los Yankees, ya que en estas series, donde se tiene que ganar cuatro juegos de 7, los equipos que toman ventaja de 3 victorias han ganado en 39 de 40 ocasiones.

Cabe señalar que la última barrida registrada en una Serie Mundial fue en 2012, cuando los San Francisco Giants despacharon a los Detroit Tigers, por lo cual los dodgers buscan emular lo hecho por ese equipo. Asimismo, Freddy Freeman busca de nueva cuenta ser fundamental para Los Ángeles y conectar un nuevo jonrón. Mientras que el japonés Shohei Ohtani buscaría su primer anillo como campeón de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna