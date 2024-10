VIDEO: David Faitelson hace enojar a Marion Reimers AL AIRE y se arma una discusión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El debate sobre la ceremonia del Balón de Oro 2024 llegó hasta la mesa de Tercer Grado Deportivo, en donde David Faitelson y Marion Reimers protagonizaron una breve discusión derivada de la historia de este galardón, mismo que es entregado por la revista francesa especializada France Football y que en esta ocasión fue otorgado al talentoso mediocampista del Manchester City y de la Selección Española, Rodrigo Hernández, mejor conocido como Rodri.

Durante un extracto del debate, Reimers hizo hincapié en que el astro argentino, Lionel Messi, quien es el máximo acreedor de este premio, no cumplía con los merecimientos necesarios cuando recibió este distintivo como el mejor futbolista del planeta en 2020. Incluso mencionó que el ganador de esa edición debió ser el delantero polaco, Robert Lewandowski, declaración que no le pareció en lo más mínimo al exintegrante de ESPN, por lo que no dudó en manifestarse.

Yo no quiero ir en contra de Lionel Messi de ninguna manera, pero sí creo que han habido momentos donde ganó el Balón de Oro que pudieron ser cuestionables. Por ejemplo: en 2020, para mí era un candidato muchísimo más claro Robert Lewandowski", dijo la cronista deportiva.

Fiel a su estilo polémico y directo, Faitelson expresó su desacuerdo interrumpiendo en reiteradas ocasiones a su compañera, quien también respondía a los argumentos del comunicador. Posteriormente, la narradora de Max recalcó que ella tiene derecho a opinar lo que quiera y no busca la aprobación del comentarista de TUDN, a lo que este respondió:

Yo solo te quiero ayudar para que no te hundas más".

Al final del comentario de Marion Reimers, David Faitelson argumentó que cada Balón de Oro que Lionel Messi recibió fue justo, ya que durante muchos demostró por qué se le consideraba "el mejor", además indicó que no entiende cómo es que muchos periodistas insinúan que el exfutbolista del Barcelona no se merece un premio futbolístico. Hay que recordar que el argentino tiene en sus vitrinas ocho galardones de este tipo mientras que su más cercano perseguidor, el portugués Cristiano Ronaldo, tiene cinco.

Fuente: Tribuna