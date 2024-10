NBA: ¿Cuándo volverán a jugar juntos LeBron y Bronny James con los Lakers?

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- Cuando Bronny James era pequeño, corría por los pasillos y subía a los ascensores dentro de Rocket Mortgage FieldHouse mientras su famoso padre jugaba.

El miércoles, es probable que se una a él en la cancha.

Se espera que Bronny James juegue en su segundo partido profesional junto a su padre, LeBron James, cuando Los Angeles Lakers visiten a los Cleveland Cavaliers.

El 'Rey' espera jugar pronto al lado de su hijo

“Va a ser muy especial”, dijo Bronny James después del tiroteo matutino de los Lakers. “Se siente bien estar aquí con mi papá, en nuestra casa”.

LeBron James pasó 11 temporadas en dos períodos con los Cavaliers, llevándolos al título de 2016 antes de irse como agente libre dos años después. La semana pasada, la superestrella de 39 años y su hijo de 20 se convirtieron en el primer dúo de padre e hijo en jugar en un partido de la NBA.

Se conectaron juntos en el segundo cuarto de una victoria por 110-103 en el primer partido de la temporada contra Minnesota. El momento tan esperado cumplió un sueño para ambos, y ahora será seguido por otro significativo.

Apuestas por Bronny

“Definitivamente va a ser muy especial estar de vuelta en casa y poder correr la cancha con mi hijo, quien pasó mucho tiempo en esa arena durante mis días cuando jugué allí durante 11 años”, dijo LeBron James después del partido del lunes en Phoenix.

LeBron James no asistió a la sesión previa al partido. Los Lakers no proporcionaron ninguna actualización sobre su estado y el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA no figura en el informe de lesiones.

El novato tuvo sus primeros minutos en la NBA

Bronny James no anotó en su debut la semana pasada, fallando ambos tiros y capturando un rebote en tres minutos en la cancha. No ha jugado desde entonces, y se espera que el escolta novato se una al equipo de la G-League del club, los South Bay Lakers, después de que esta gira de cinco partidos termine el 6 de noviembre en Memphis.

BetMGM Sportsbook incluso tiene probabilidades sobre si Bronny James anotará sus primeros puntos en la NBA en Cleveland. Si anota más de 1,5 puntos, los apostadores ganadores obtendrán 100 dólares en una apuesta de 150. Si obtiene una puntuación inferior a 1.5, los apostadores exitosos obtienen ganancias de 110 en una apuesta de 100.

En casa

Aunque esta vez está de regreso en su estado natal por negocios, el joven James dijo que siempre es un placer volver a sus raíces.

“Se siente bien estar aquí”, dijo. “Es agradable y lento vivir aquí en Ohio, muy diferente a Los Ángeles”.

Bronny James dijo que cuando se llevaban a cabo los juegos de los Cavaliers, a menudo iba al gimnasio de práctica dentro de la arena para disparar solo o jugar juegos contra los hijos de otros jugadores.

Bronny creció en la arena de los Cavaliers

LeBron James estaba en su segunda temporada con los Cavaliers cuando él y su esposa, Savannah, le dieron la bienvenida al primero de sus tres hijos. Bronny James hará su primera aparición en Cleveland un día después del 21er aniversario del debut profesional de su padre.

El 29 de octubre de 2002, LeBron James anotó 25 puntos con nueve asistencias y seis rebotes contra Sacramento.

El pívot de los Lakers, Anthony Davis, dijo que estaba ansioso por ver a la familia James volver a su cancha “local”.

“Estoy bastante seguro de que será fenomenal”, dijo Davis. “Bron, dos temporadas aquí. Bronny creció en torno al juego esencialmente aquí, ha estado en esta arena. Se ven fotos y videos de él disparando en su cancha. Estoy bastante seguro de que sería un momento especial, similar al que compartieron en el primer partido contra Minnesota”.

