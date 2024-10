VIDEO: David Faitelson se enfrenta con el entrenador del América y le pide la renuncia

Ciudad de México.- Fiel a su estilo directo y sumamente polémico, el periodista y analista deportivo, David Faitelson, aprovechó su encuentro con André Jardine y le recriminó por los inestables resultados que ha tenido el Club América durante el presente Apertura 2024 de la Liga MX, mismos que tienen al conjunto de Coapa en la novena posición de la tabla general con 21 puntos y apenas alcanzando la zona de play-in.

Durante la emisión del martes 29 de octubre de 2024 en el programa Línea de 4, el entrenador de Las Águilas se dijo consciente de los malos resultados que ha tenido el equipo a lo largo del campeonato, motivo por el cual se gestión está siendo sumamente criticada y muchos expertos ponen en duda su continuidad en caso de que la situación no mejore, a pesar de que haber llevado a la escuadra azulcrema a conquistar un bicampeonato recientemente.

Estoy de acuerdo que no se critique igual a los demás equipos, ninguno es del tamaño del América, pero no alcanzan las justificaciones de lesiones, el aficionado del América quiere ser campeón, ser subcampeón es un fracaso", recalcó el estratega brasileño.

Sin embargo, el comunicador de TUDN no quitó el dedo del renglón y reiteró que los aficionados del América solo esperan un resultado al final de la temporada: el título. De igual manera, Faitelson mencionó que las lesiones de algunos futbolistas claves no puede ser una excusa para justificar el momento que vive el club más ganador del futbol mexicano y, en respuesta, Jardine dijo que al torneo le queda mucha historia todavía.

Déjame terminar, el torneo no se ha acabado, cálmate. Se ha demostrado que sabemos ganar, cálmate... Es tu forma de ver, lo respeto, pero yo no concuerdo en nada, es un torneo difícil donde si tú no empiezas bien cada partido es siempre más complicado", sentenció el timonel americanista.