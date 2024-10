Chivas vs Pumas EN VIVO: ¿Dónde ver al Rebaño Sagrado en la Jornada 15?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado se juega el Chivas vs Pumas como parte de la Jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga MX en lo que para muchos es un clásico del futbol mexicano, ya que el Rebaño Sagrado y los universitarios han sido protagonistas de finales y de encuentros épicos, es por ello que ahora se muestran todos los detalles para ver en vivo este encuentro que sería crucial para ambos equipos.

Se trata de uno de los encuentros más esperados del campeonato, el Chivas vs Pumas también es crucial en la tabla general, ya que los de la UNAM buscan mantenerse entre los mejores seis del torneo y calificar de manera directa a la liguilla, mientras que las Chivas Rayadas del Guadalajara están en plena pelea por un lugar en el Play In para no despedirse de manera temprana del apertura 2024.

Cabe destacar que los Pumas venían de una buena racha en la que acumularon seis partidos sin perder. Sin embargo, se encontraron con Cruz Azul, equipo que les mostró que es actualmente el mejor de México y los derrotó. Por su parte, el Guadalajara también viene de una derrota, algo que generó críticas debido a que cayeron ante el Puebla en el estadio Cuauhtémoc, el peor equipo en lo que va de la temporada.

Tabla General Liga MX, foto: especial

Chivas vs Pumas EN VIVO: Horario y dónde ver la jornada 15 del Apertura 2024

Fecha: 2 de noviembre

Horario:19:05 horas

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Canal 5, ViX Premium, Amazon Prime

El Chino Huerta le deja un recado a las Chivas

Pumas visitará a las Chivas, se enfrentan dos de los mejores ocho equipos de la Liga MX, también tiene el atractivo de ver el regreso de El Chino Huerta a Guadalajara, después de que saliera por la puerta de atrás en 2022 tras una serie de malas actuaciones. Sin embargo, desde ese momento comenzó a brillar con los Pumas y ha llamado la atención de la Selección Nacional, así como de equipos europeos.

El Chino Huerta destacó que está muy feliz con los Pumas porque ellos sí le brindaron la oportunidad de mostrar su nivel y le ofrecieron la confianza que necesitaba. De esta manera, le mandó la indirecta a las Chivas, equipo que prefirió prestarlo en lugar de dejarlo jugar. César está muy agradecido con el equipo universitario pues le dieron la proyección que necesitaba para llegar a la Selección Nacional.

Fuente: Tribuna