Es una leyenda de la UFC, derrotó a McGregor y ahora quiere enfrentar a Ilia Topuria

Ciudad de México.- No cabe duda que la victoria frente a Max Holloway, quien es uno de los grandes referentes de las artes marciales mixtas, puso a Ilia Topuria en la mira de los mejores peleadores y es que no dejan de salir candidatos que quieran medirse ante el hispanogeorgiano. Desde Islam Makhachev hasta una posible revancha contra Alexander Volkanovski por el título de Peso Pluma, son algunas de las tantas opciones que 'El Matador' y su equipo tienen sobre la mesa.

Recientemente, el excampeón interino de peso ligero, Dustin Poirier, catalogado también como una de las leyendas de la UFC, dio un paso al frente y levantó la mano para enfrentar al español en un futuro próximo. Recién terminó el combate entre Topuria y Holloway, 'El Diamante' externó sus intenciones para que uno de los fuera el siguiente reto en su carrera deportiva, incluso, muchos expertos afirman que esta podría ser su última pelea.

Asimismo, luego de la batalla estelar del UFC 308 en Abu Dhabi, Poirier expresó su admiración por el trabajo de Ilia Topuria y compartió su emoción tras haber presenciado uno de los enfrentamientos más importantes del presente año dentro del calendario de la compañía de Dana White. También se deshizo en elogios para el español-georgiano, pues dio una cátedra de su pegada y respaldó con acciones, todo lo que había dicho anteriormente.

Estoy alucinado, hombre. No es que no pensara que podría pasar, por supuesto que podría pasar... Simplemente no pensé que sucedería. Lo viste de pie en el octágono con esa rosa en la mano, ahora es el momento de darle sus flores porque él es todo lo que dijo que era", sentenció el atleta estadounidense.