A este boxeador se debería enfrentar 'Canelo' Álvarez, según Juan Manuel Márquez

Ciudad de México.- Aunque existe una lista de candidatos que ya alzaron la mano, el siguiente rival de Saúl 'El Canelo' Álvarez sigue siendo una incógnita por el momento, tarea que el tapatío y su equipo de trabajo se están tomando con calma. A la extensa baraja de posibilidades ahora se suma la opción del boxeador británico, Chris Eubank, y es que su representante Ben Shalom confirmó que existieron algunos acercamientos para medirse a 'Canelo' en un futuro cercano.

Sin embargo, el histórico campeón mexicano, Juan Manuel Márquez, expresó su deseo por ver a su compatriota y colega enfrentarse a otra clase de desafíos. Durante una reciente colaboración para Probox TV, 'El Dinamita' mencionó el nombre del boxeador francocamerunés, Christian Mbilli, y expresó su deseo por verlo en un combate frente al nacido en Guadalajara, Jalisco.

Aunque destacó las virtudes boxísticas de Eubank, comentó que 'La Pantera Asesina' se encuentra un escalón arriba de él. El pugilista de origen africano cuenta con un récord invicto de 28 victorias, 23 de ellas por la vía del nocaut, lo que le ha valido para posicionarse como el primer rankeado en la categoría de los supermedianos para el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Creo que hay que analizar Eubank Jr., es un peleador medio, de nivel bueno a secas en la situación de que no pelea, no contragolpea, no busca las combinaciones. Es un peleador que sí maneja muy bien el cuadrilátero, pero creo que es un peleador bueno a secas".