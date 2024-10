Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors EN VIVO: ¿Dónde ver la NBA y a LeBron James?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes se juega Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors por la semana 6 de la NBA. El equipo comandado por LeBron James inicia la temporada 2024 2025 de la mejor manera, junto con Anthony Davis buscarán tener una gran mancuerna que les permita llegar a la postemporada. Asimismo, el Rey tendrá también la oportunidad de jugar con su hijo Bronny, quien ya anotó sus primeros puntos como jugador profesional. Es por ello que ahora se muestran los detalles para ver en vivo el partido.

El nuevo entrenador J.J Redick busca entablar este desafío de la mejor manera y comportarse a la altura. Cabe señalar que la temporada pasada Los Ángeles Lakers superaron el play in al vencer como visitantes a New Orleans Pelicans, sin embargo, fueron eliminados en el primer partido de play off ante los Denver Nuggets. A pesar de tener a estrellas de talla internacional como lo es LeBron James, por lo cual ahora buscan sacarse esa espinita clavada.

Cabe señalar que los Cleveland Cavaliers derrotaron a los Lakers en el último encuentro con un contundente marcador de 134 a 110, es por ello que se registraron los primeros puntos de Bronny James, quien ingresó para los últimos minutos del juego. De esta manera, el hijo de El rey consiguió sus primeros puntos en la NBA, en la misma ciudad donde su padre jugó durante sus primeros años en la mejor Liga de básquetbol.

Lakers vs Raptors EN VIVO, foto: especial

Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors EN VIVO: Horario y dónde ver

Fecha: Viernes 1 de noviembre

Hora: 17:30 CDMX

Sede: Estadio Scotiabank Arena, Toronto

Transmisión: NBA League Pass

Los Angeles Lakers buscan consolidar al Príncipe James

El menor de los James consiguió dos asistencias de manera rápida y anotó en su primer lanzamiento. Se trató de un doble a media distancia desde la línea de fondo. De esa manera vivió momentos históricos para su carrera, ya que significaron sus primeros puntos en la competencia. Cabe señalar que había fallado los dos tiros que intentó en su debut ante Minnesota. En aquel partido, los Lakers mostraron su peor versión en lo que va de la temporada.

Cabe señalar que los Lakers terminaron ahora con un récord de 3 victorias y dos de rotas. Por su parte, LeBron James, como siempre, cumplió en su labor ofensiva y consiguió 26 puntos. Por su parte, Anthony Davis consiguió 22 puntos y 13 rebotes. Es así que los Lakers buscan darle vuelta a esta última derrota y visitan Toronto con la intención de ganar.

Fuente: Tribuna