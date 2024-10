Serie Mundial 2024: El emotivo discurso de Freddie Freeman para Fernando Valenzuela

Nueva York, Estados Unidos.- Después de que los Dodgers de Los Ángeles se coronaron como los campeones de la Serie Mundial 2024, el nombre Freddie Freeman acaparó los reflectores durante los festejos, ya que fue elegido como el MVP de esta histórica final. El primera base californiano se destacó en estos cinco partidos y se convirtió en el hombre fuerte al bat para el equipo de Dave Roberts con valiosos cuadrangulares a lo largo de estos encuentros.

En medio de la celebración, el pelotero estadounidense se dio tiempo para recordar a Fernando 'El Toro' Valenzuela y expresó cuán importante fue el legendario lanzador mexicano para la organización de los Dodgers, equipo en el que conquistó dos títulos de la Serie Mundial en 1981 y 1988. Asimismo mencionó que el legado del originario de Etchohuaquila también dejó huella en algunos integrantes de su familia.

De igual manera, durante una conferencia de prensa, el beisbolista también aprovechó este momento para recordar a su madre Rosemary, quien falleció a causa de un cáncer de piel. Incluso comentó que su progenitora creció viendo las hazañas deportivas de Fernando Valenzuela, además comentó que seguramente ambos estén celebrando juntos en el cielo este nuevo campeonato de los Dodgers de Los Ángeles.

Me gustaría que estuviera aquí. Me alegro de que él esté ahí arriba, probablemente con mi mamá saltando de arriba a abajo en este momento. Así que me alegro que lo hayamos podido traer a casa (Trofeo del Comisionado). Un poco agridulce, pero me alegro que fuéramos capaces de hacerlo por Fernando y su familia", agregó el destacado atleta.