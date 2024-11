Tras una decepcionante Serie Mundial, Yankees centran su atención en Juan Soto

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La temporada de los New York Yankees terminó en una comedia de errores que los dejó persiguiendo a Juan Soto sin un brillo por el título.

Soto fue el último jugador que permaneció en el dugout después de la derrota del miércoles por la noche por 7-6 en el Juego 5 de la Serie Mundial, viendo a los Los Ángeles Dodgers celebrar después de que Nueva York desperdició una ventaja de cinco carreras con un colapso monumental que incluyó tres errores, una llamada de interferencia del receptor, un balk y un lanzador que no pudo cubrir la primera base.

Soto no pudo demostrar su brillo en la Serie Mundial

Subió un escalón en el extremo de la primera base, señaló al cielo y luego siguió a sus compañeros de equipo de los Yankees hasta el clubhouse por quizás la última vez.

“Me encantaría verlo con el uniforme a rayas durante mucho tiempo”, dijo el capitán Aaron Judge.

Aaron Boone pensó en un lapso aún más amplio. “Espero que esté aquí para siempre”, dijo el mánager.

Agente libre a los 26 años, es probable que Soto tenga un contrato de al menos 500 millones de dólares. Es probable que su mercado se limite a los gigantes del beisbol, los Yankees, los Mets y los Dodgers, junto con los Blue Jays, los Cubs, los Giantes, los Padres, los Phillies y los Red Sox.

Disponible para todos

“Todos quieren estar en un equipo ganador”, dijo Soto. “Esa es una de las cosas más grandes a las que admiras”.

No dio indicios de un favorito, respondiendo preguntas con el mismo cuidado con el que observa la zona de strike.

“Voy a estar disponible para los 30 equipos”, dijo Soto. “No quiero decir que nadie tenga ninguna ventaja porque al final del día, vamos a ver lo que tienen y cuánto me quieren”.

El pelotero analizará todas las ofertas que reciba

Si bien los Yankees tuvieron marca de 94-68, la mejor de la Liga Americana, y ganaron el Este después de perderse los playoffs en 2023, se autodestruyeron contra los Dodgers y se condenaron a una 15ta temporada consecutiva sin un título.

Con los Yankees adelante 5-0 en la quinta entrada del Juego 5, Judge dejó caer un elevado de Tommy Edman al jardín central para su primer error desde mayo de 2023, el campocorto ganador del Guante de Oro, Anthony Volpe, botó un tiro a tercera intentando un out forzado y el as Gerrit Cole no cubrió primero con un rodado de Mookie Betts a Anthony Rizzo.

Boone estaba destrozado. El camerino permaneció cerrado a los medios de comunicación durante un período prolongado después del juego mientras el manager y los jugadores intercambiaban opiniones sobre el final de la temporada, según el relevista Clay Holmes.

Dolor eterno

“Esto va a doler para siempre”, dijo Boone.

“Tengo el corazón roto”, agregó, con la voz temblorosa. "No he tenido esa sensación de estar celebrando y volviendo a casa, como muchos de los muchachos allí. Tengo 51 años. Puse mi vida en eso. Estás persiguiendo eso, y cuando te acercas tanto, es desgarrador”.

Boone no puede ocultar el dolor que siente

Recordó la derrota de los Yankees en el Juego 6 de la serie ante Miami en 2003, cuando Boone era jugador.

“Todavía puedo ver a los Marlins y escuchar a los Marlins celebrando en nuestro campo”, dijo. “Fue uno de los momentos más dolorosos que he vivido”.

Nueva York tiene una opción para 2025 sobre Boone, quien dijo el miércoles que no ha pensado en su futuro después de llevar al equipo a un récord de 603-429, tres títulos de la División Este de la Liga Americana y un banderín en siete temporadas. Los 15 años sin ganar la Serie Mundial de los Yankees es la tercera sequía más larga en la historia de la franquicia, detrás de las primeras 20 temporadas de 1903-22 y 17 de 1979-95.

Rompecabezas

Gran parte de la plantilla cambiará. Torres es agente libre junto con Holmes, Tommy Kahnle y Tim Hill entre los relevistas y el jardinero izquierdo Alex Verdugo. Es probable que los Yankees rechacen la opción de 17 millones de Rizzo. Cole puede optar por salirse de su contrato, pero Nueva York puede anularlo agregando un salario de 36 millones para 2029.

Jazz Chisholm Jr., insertado en tercera tras ser adquirido de Miami en julio, podría reemplazar a Torres en segunda.

Aaron Judge es de los pocos seguros en Yankees

DJ LeMahieu, que viene de tres temporadas consecutivas marcadas por lesiones, firmó por dos años más a 15 millones cada uno.

Si bien Jasson Domínguez podría ser una opción en los jardines, tuvo problemas en el plato y a la defensiva en el jardín izquierdo luego de su regreso de la cirugía Tommy John.

Judge, quien probablemente ganará su segundo Jugador Más Valioso de la Liga Americana después de conectar 58 jonrones, se desplomó a un promedio de .184 con tres jonrones y nueve carreras impulsadas en 14 juegos de postemporada.

Fuente: Tribuna