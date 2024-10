Omar Chávez y el medallista Misael Rodríguez tendrán la pelea más importante de sus carreras

Comparta este artículo

Pachuca, México.- Omar Chávez y Misael Rodríguez se verán las caras este sábado 05 de octubre en Pachuca, Hidalgo, en una pelea que es sumamente importante para sus carreras, debido a que marcará el futuro de ambos pugilistas mexicanos.

Por un lado se encuentra el 'Hijo de la leyenda' que tiene la oportunidad de obtener la victoria más importante de su trayectoria, si bien y es cierto ya ha derrotado a pugilistas como 'Inocente' Álvarez y 'Galeno' Sandoval, el poder superar al 'Chino' Rodríguez representaría frenar el ascenso de un prospecto mexicano y que fue medallista olímpico.

A su vez, en sus casi ya 8 años como boxeador profesional, Misael Rodríguez será la primera vez que se mida con alguien con el cartel de Omar Chávez. Con 30 años de edad, el que fue ganador a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, sabe que una derrota contra Omar, sería prácticamente alejarse de las grandes ligas del boxeo.

A horas de subir al ring, ambos pugilistas ya cumplieron con la primera prueba que es superar la báscula al marcar las 168 libras, por lo que todo está listo para que intercambien metralla este sábado.

Omar y Misael cumplieron con el peso

Durante la ceremonia de prensa tanto el de Culiacán como el de Chihuahua encendieron muy bien el combate e inclusive llegaron hasta los empujones, en donde se tuvo que meter Julio César Chávez para separarlos.

Entendiendo la exigencia del combate, Omar aseguró que tratará de mantener el apellido de su dinastía en lo alto. “Estoy contento y ansioso; estamos listos para una guerra. Nunca me han tumbado y el sábado vamos a ver”, declaró.

Por su parte, el medallista olímpico tricolor señaló que pondrá un nombre más a su lista de víctimas y que mejor que sea un hijo del 'Gran Campeón Mexicano'.

Al quite también entró Julio César Chávez, quien declaró que respetaba al 'Chino', pero al conocerlo y tratarlo para este combate terminó decepcionado, por lo que ahora espera que su hijo salga con la mano en alto.

"Yo conozco a Misael; con todo respeto, no me gustó tu forma de ser; siempre te he visto como una persona decente, hoy no me gustó esto. Ahora sí, Omar, como te digo, ‘se prendió el cerro’ y hay que chin** a este cab**”", dijo la leyenda del boxeo.

Omar Chávez llega a este combate con una marca de 48 victorias, ocho derrotas y un empate, con 28 nocauts. Mientras que el 'Chino' ostenta un récord invicto de 14 victorias, cerro derrotas y siete cloroformos.

En la misma función también tendrá actividad David Picasso, que expondrá su invicto frente al argentino Diego 'el Profeta' Ruiz.

Fuente: Tribuna.