Óscar de la Hoya asegura que el éxito del 'Canelo' es gracias a él: "Lo construí desde cero"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La rivalidad entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Óscar de la Hoya no ha terminado, ahora fue el promotor quien arremetió sobre el boxeador mexicano, a quien aseguró haberle realizado una carrera llena de éxitos.

Los comentarios del expugilista se deben a las declaraciones del también promotor Eddie Hearn quien comentó que cada uno de los enojos que tiene de la Hoya es porque los boxeadores lo han abandonado.

"Siempre sacas el hecho de que 'Canelo' me odia. Sí, nos odiamos, pero eso no cambia el hecho de que lo promoví por 10 años y lo construí desde cero en Estados Unidos. 'Canelo' estuvo contigo por ocho peleas y te botó, porque eres incompetente e incapaz de hacer tu trabajo. Tu récord lo respalda. Estos son los hechos", dijo el medallista olímpico en un video.

No es la primera vez en la que Óscar opina eso sobre 'Canelo', pues hay que recordar que previo al choque que tuvo el tapatío frente a Jaime Munguía, de la Hoya dijo que Álvarez debería de respetarlo más debido a que él le hizo su carrera.

"Quiero aclarar que solo tengo respeto para 'Canelo' Álvarez como boxeador, pero ha pasado los últimos años insultándome en lugar de promover la pelea. Así que le voy a ayudar: sí, he enfrentado muchos retos en mi vida; sí, he ido a rehabilitación varias veces; sí, hubo puntos muy bajos en mi vida y que el trabajo no era mi prioridad considerando mi salud mental, que había despreciado por mucho tiempo. Todo eso no cambia que 'Golden Boy' construyó a 'Canelo' Álvarez, la compañía para la que peleaste por décadas y que tiene un nombre: el mío. Dame un poco de respeto“, mencionó el mexicanoamericano en aquella ocasión.

Suma otro enemigo

Además de la enemistad que tiene con 'Canelo', de la Hoya sumó otro enemigo a su larga lista, se trata del reciente rival de Saúl, Édgar Berlanga, quien descalificó al 'Golden Boy'.

"Eres un 'hater' y hemos hecho historia una vez más. Óscar de La Hoya, por favor, mejor ve a contratar a algunos boxeadores, amigo. Eres un miserable saco de mierd...", dijo el boricua.

Berlanga peleó con 'Canelo' en septiembre

Las declaraciones de Berlanga llegan en respuesta de las acusaciones que hizo el medallista, donde criticó en más de una ocasión la pelea entre estos dos, ya que consideraba que el puertorriqueño no tenía el cartel suficiente para encabezar un Pago Por Evento con 'Canelo'.

Fuente: Tribuna.