¡De no creerse! Misael Rodríguez deja a Omar Chávez 'vestido y alborotado': Se cancela la pelea

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Una de las peleas que mayor expectativa generaba para este fin de semana era el combate a 10 asaltos entre el hijo de Julio César Chávez, Omar Chávez frente al medallista olímpico mexicano, Misael Rodríguez, pero a tan solo segundos de que sonara la campana, inesperadamente el duelo fue cancelado.

Según primeros reportes y de acuerdo a la prensa que estuvo presente en la función que se realizó en Pachuca, el motivo por el cual ambos pugilistas no subieron al ring, es porque supuestamente Omar no habría cumplido con la clausura de rehidratación pactada post pesaje, motivo que hizo enfurecer al 'Chino' que optó mejor por no pelear.

E inclusive se puede ver en redes sociales diferentes videos en donde el equipo de Misael Rodríguez está alegando con la Comisión de Boxeo, Artes Marciales Mixtas y Lucha Libre del estado Hidalgo, debido a que no querían pesar al 'Hijo de la Leyenda'.

El periodista Edgar Valero fue de los primeros en reportar que 'Businessman' estaba muy pasado de peso y no cumplió un acuerdo que tenía con su rival. De manera extraoficial se ha filtrado que Chávez subió alrededor de 17 libras después del pesaje.

Cabe destacar que, Omar no incumplió ningún contrato ni recibirá alguna multa, porque se trataba de solo un pacto de palabra entre ambos boxeadores mexicanos.

Ante la negativa del 'Chino' de pelea, el sinaloense sí dio la cara, se presentó ante el público y alegó que no era una pelea de título, además de que no había nada estipulado en el contrato, pero le pidió una disculpa a la afición.

La pelea entre el de Chihuahua y Culiacán había generado una gran expectativa en el aficionado mexicano, pues se trataba de un duelo clave para la carrera de ambos deportistas. Por si fuera poco, durante la previa supieron calentar el combate y hasta empujones hubo en la conferencia de prensa.

Omar y Misael en el pesaje

El olímpico mexicano aseguraba que este era hasta el compromiso más importante de su trayectoria, debido a que quería tener el apellido Chávez entre su lista de sus victorias, mientras que Omar también había anticipado que ganaría esta pelea y por nocaut.

Hasta la publicación de esta nota, tanto el entrenador de Misael Rodríguez, Robert García, como el propio boxeador no han emitido ningún mensaje oficial.

Es probable que esta nueva noticia aumente todavía más la rivalidad entre ambos y puedan pactar otro duelo.

Fuente: Tribuna