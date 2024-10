El mexicano Alex Verdugo comanda la victoria de Yankees en el Juego Uno de playoffs

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- El pelotero mexicoamericano Alex Verdugo disparó imparable remolcador en la séptima entrada para quebrar un empate y guiar a los Yankees de New York a un triunfo de 6-5 este 05 de octubre sobre los Royals.

Con este resultado, los ‘Bombarderos’ toman ventaja en casa, en el arranque de la Serie Divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas.

El imparable de Verdugo contra Michael Lorenzen fue vital para mandar a Jazz Chisholm Jr., a la caja registradora con una carrera que representó el quinto cambio de ventaja del juego, que es el mayor número en un compromiso de postemporada.

Además del batazo clave para la victoria, Verdugo, que cubrió el jardín izquierdo, tuvo una sobresaliente aparición en postemporada, ya que se fue de 3-2, con dos anotadas, una producida y una base por bolas, Gleyber Torres y Austin Wells también tuvieron una noche destacada con Yankees, al impulsar par de carreras cada uno.

Es el hombre”, comentó el dominicano Juan Soto sobre la gran actuación del mexicano. “No importa lo que haya pasado en el pasado, seguimos luchando y seguimos adelante, y lo demostró hoy. Está probando que es un gran jugador y está aquí para nosotros”, comentó la estrella del club después del encuentro.

A su vez, el manager Boone destacó la experiencia de Verdugo en la postemporada con los Medias Rojas, donde quedó campeón. "Él siguió trabajando duro, y creo que todos sabíamos que, siendo el tipo de bateador que es, encontraría su nivel, y ciertamente lo ha hecho en la segunda mitad. Ha sido una chispa en el puesto de primer bate", dijo el capataz sobre el desempeño que ha tenido el seleccionado nacional tricolor.

Los Yankees tuvieron que rematar contra corriente después de que Gerrit Cole no estuvo en su mejor salida, permitiendo cuatro carreras y siete imparables en cinco innings de labor. Mientras que MJ Meléndez dio la cara por Royals al conectar jonrón de dos carreras, que no fueron suficientes para arruinar la fiesta en New York.

Verdugo celebrando

Quitando al abridor, el bullpen de los Yankees estuvo a la altura. Clay Holmes (1-0), Tommy Kahnle y Luke Weaver quien fue el salvador, mantuvieron a los azules sin anotaciones el resto del compromiso.

El próximo duelo entre Yankees y Royals será el próximo lunes, y nuevamente será en la casa de los 'Bombarderos'.

Fuente: Tribuna.