Keanu Reeves casi se estrella durante su debut en las carreras de autos profesionales

Indianápolis, Indiana. – El actor Keanu Reeves, conocido por su pasión por los automóviles y las motocicletas, vivió un susto en su debut en las carreras profesionales durante la Toyota GR Cup Series, celebrada este sábado en el icónico Indianapolis Motor Speedway, pues la estrella de 60 años, que condujo un Toyota con el número BRZRKR No. 92, estuvo a punto de estrellarse después de hacer un trompo a mitad de la carrera.

El incidente ocurrió durante la novena vuelta de la competencia, cuando el protagonista de Matrix y John Wick perdió el control de su vehículo al intentar tomar una curva a alta velocidad. Tras girar en la pista, el auto de Reeves se desvió hacia el césped, evitando por muy poco chocar contra otro automóvil que se aproximaba en ese momento. Afortunadamente, el actor salió ileso y pudo reincorporarse para completar la carrera, terminando en el puesto 25 de un total de 35 competidores.

A pesar de esta experiencia de Reeves en el mundo del automovilismo, hay que informar que participó y ganó el Gran Premio Toyota de Long Beach en 2009, esta fue su primera vez compitiendo en un evento profesional de esta envergadura. Según informó AP News, el actor se había clasificado en la posición 31 para la carrera del sábado y tenía altas expectativas para su desempeño.

El momento más crítico se vivió cuando, al intentar recuperar el control del vehículo tras el trompo, Reeves se deslizó fuera de la pista. Las imágenes del incidente muestran cómo su Toyota se deslizó sobre el césped del circuito, lo que generó gran preocupación entre los asistentes y sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, la calma y pericia del actor le permitieron reingresar a la pista sin mayores problemas.

El vehículo que Reeves manejó, identificado con el número 92, lleva el nombre BRZRKR, en referencia a la novela gráfica que él mismo coescribió, The Book of Elsewhere, lanzada en julio de este año. La participación del actor en la Toyota GR Cup Series forma parte de la promoción de su obra, pero también representa un sueño cumplido para un amante de las carreras.

Hay que señalar que la pasión de Keanu Reeves por los deportes de motor no es un secreto. El actor ha asistido a numerosos eventos de automovilismo a lo largo de los años, incluyendo el Gran Premio Liqui Moly Motorrad de MotoGP en Alemania en julio pasado, al que acudió acompañado de su novia, Alexandra Grant. Además, en 2022, Reeves fue visto en la carrera clasificatoria del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, donde describió la experiencia como "emocionante".

"Creo que estar tan cerca de eso, ver la velocidad y la forma en que toman las curvas es increíble", comentó entonces sobre su experiencia en la Fórmula 1. Su amor por el deporte y la velocidad ha quedado también plasmado en su carrera cinematográfica, con roles que van desde un talentoso piloto en Speed Racer hasta el implacable asesino amante de los autos en la saga de John Wick.

Aunque su debut profesional en Indianápolis estuvo marcado por el incidente, Keanu Reeves demostró que su espíritu competitivo y su amor por la velocidad siguen intactos. Los organizadores y seguidores del evento esperan verlo nuevamente en acción en futuras competiciones, donde podrá seguir poniendo a prueba su destreza detrás del volante.

