Julio César Chávez responde a Faitelson tras críticas hacia su hijo: "No digas pendej…"

Ciudad de México.- La noche del sábado 5 de octubre se vivió un hecho insólito en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca, Hidalgo, luego de que Misael 'El Chino' Rodríguez no se subiera al ring para la pelea que tenía pactada con Omar Chávez. De acuerdo al equipo de trabajo del medallista olímpico en Río 2016, el hijo de Julio César Chávez no dio el peso que estaba estipulado y por eso se negaron a seguir con el combate.

La cancelación del evento desató múltiples reacciones entre los amantes del boxeo y parte de la prensa deportiva y fue David Faitelson, fiel a su costumbre, uno de los primeros en opinar al respecto. El periodista de Televisa criticó la forma en la que el boxeo actual cuida más los intereses económicos de los altos mandos que la integridad de los mismos pugilistas, incluso lo calificó como "el deporte más sucio" de todos.

El boxeo es el deporte más 'sucio' que he conocido…Todo se mueve a favor de los intereses de la industria. Y managers, promotores, dirigentes y la televisión les vale mad... si se pone en juego la integridad de un ser humano. Lo único que importa es hacer que el negocio no se detenga", escribió el comunicador en su cuenta oficial de X.

Por ello, 'El Gran Campeón Mexicano' salió en defensa de su hijo y aseguró que su Omar dio el peso que estaba estipulado, además mencionó que este se volvió a subir a la báscula ante la presencia de los dirigentes de la comisión de boxeo y marcó un total 82.40 kilos, por lo que de ambas esquinas se acordó continuar con el enfrentamiento.

@DavidFaitelson_ Así que, con todo respeto, no hables pendej… sin fundamentos y sin investigar, ¿ahora resulta que un boxeador tiene que pesar exactamente lo que su oponente quiera, el mismo día de la pelea? No juzgues a mis hijos por su pasado, eso no se vale y no lo permitiré", refutó el ahora analista de TV Azteca.